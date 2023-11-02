Ринки зростають після рішення ФРС: що потрібно знати вранці

Мінфін - Курси валют України

Встановити
%Бонус від Мінфіну
русский
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація

Змінити мову на русский

2 листопада 2023, 9:51 Читать на русском

Ринки зростають після рішення ФРС: що потрібно знати вранці

Головні новини закордонних ринків цього ранку.

Головні новини закордонних ринків цього ранку.
Фото: depositphotos

Американські індекси зростають третій день поспіль

S&P 500 додав 1,1%, високотехнологічний Nasdaq зріс на 1,6%, а індекс Dow Jones зріс на 0,7%.

Уолл-Стріт із оптимізмом зустріла рішення Федеральної резервної системи США зберегти відсоткові ставки на поточному рівні (у діапазоні 5,25—5,5%).

Проте голова ФРС США Джером Пауелл не виключив подальшого підвищення ставок, зазначивши, що американський регулятор розглядатиме це питання кожне наступне засідання.

Ринки Азії ростуть слідом за Уолл-Стріт

Широкий індекс акцій Азії (за винятком Японії) MSCI AC Asia ex Japan Index виріс сьогодні на 1,7%, японський Nikkei додав приблизно 1%, південнокорейський Kospi збільшився на 1,6%, сінгапурський STI подорожчав на 0,2%, а китайський Shanghai Composite та гонконгський Hang Seng зросли на 0,1% та 1,1% відповідно.

Все через рішення ФРС США залишити відсоткові ставки без змін.

Комп'ютери стали інвестувати краще за людей

За даними Goldman Sachs, у жовтні інвестиційні компанії, які інвестували в акції із застосуванням комп'ютерних програм, показали найкращі результати.

За підсумками минулого місяця інвестиційні стратегії хедж-фондів із використанням комп'ютерних технологій у середньому показали прибуток близько 5% проти середнього результату 0,7% у стратегій без використання комп'ютерів.

Тим часом у Goldman Sachs також зазначили, що хедж-фонди, які використовують комп'ютерні програми, у жовтні більше продавали акцій, ніж купували. Така сама тенденція спостерігалася протягом двох попередніх місяців.

Крім цього, у жовтні керуючі хедж-фондами робили ставку на те, що акції американських енергетичних компаній, представників фінансової галузі, споживчого сектору та інформаційних технологій знижуватимуться.

Disney викупить частку Hulu, що залишилася, у Comcast за $8,6 млрд

У середу керівництво Disney заявило, що угода, ймовірно, буде укладена вже до 1 грудня.

Після придбання 33% акцій стрімінгового сервісу, що залишилися, компанія Disney зможе включити Hulu у свій власний потоковий сервіс Disney+, зауважує BBC News.

Зараз у Hulu близько 48300000 передплатників по всьому світу в порівнянні з 146100000 у Disney +.

Раніше, у серпні цього року, глава Disney Боб Айгер заявив, що компанія рухається до створення стрімінгового супердодатку в США, в якому вона могла б поєднувати контент різних брендів.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає stavkanazoloto и 4 незареєстрованих відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами