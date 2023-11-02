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Ринки зростають після рішення ФРС: що потрібно знати вранці
Американські індекси зростають третій день поспіль
S&P 500 додав 1,1%, високотехнологічний Nasdaq зріс на 1,6%, а індекс Dow Jones зріс на 0,7%.
Уолл-Стріт із оптимізмом зустріла рішення Федеральної резервної системи США зберегти відсоткові ставки на поточному рівні (у діапазоні 5,25—5,5%).
Проте голова ФРС США Джером Пауелл не виключив подальшого підвищення ставок, зазначивши, що американський регулятор розглядатиме це питання кожне наступне засідання.
Ринки Азії ростуть слідом за Уолл-Стріт
Широкий індекс акцій Азії (за винятком Японії) MSCI AC Asia ex Japan Index виріс сьогодні на 1,7%, японський Nikkei додав приблизно 1%, південнокорейський Kospi збільшився на 1,6%, сінгапурський STI подорожчав на 0,2%, а китайський Shanghai Composite та гонконгський Hang Seng зросли на 0,1% та 1,1% відповідно.
Все через рішення ФРС США залишити відсоткові ставки без змін.
Комп'ютери стали інвестувати краще за людей
За даними Goldman Sachs, у жовтні інвестиційні компанії, які інвестували в акції із застосуванням комп'ютерних програм, показали найкращі результати.
За підсумками минулого місяця інвестиційні стратегії хедж-фондів із використанням комп'ютерних технологій у середньому показали прибуток близько 5% проти середнього результату 0,7% у стратегій без використання комп'ютерів.
Тим часом у Goldman Sachs також зазначили, що хедж-фонди, які використовують комп'ютерні програми, у жовтні більше продавали акцій, ніж купували. Така сама тенденція спостерігалася протягом двох попередніх місяців.
Крім цього, у жовтні керуючі хедж-фондами робили ставку на те, що акції американських енергетичних компаній, представників фінансової галузі, споживчого сектору та інформаційних технологій знижуватимуться.
Disney викупить частку Hulu, що залишилася, у Comcast за $8,6 млрд
У середу керівництво Disney заявило, що угода, ймовірно, буде укладена вже до 1 грудня.
Після придбання 33% акцій стрімінгового сервісу, що залишилися, компанія Disney зможе включити Hulu у свій власний потоковий сервіс Disney+, зауважує BBC News.
Зараз у Hulu близько 48300000 передплатників по всьому світу в порівнянні з 146100000 у Disney +.
Раніше, у серпні цього року, глава Disney Боб Айгер заявив, що компанія рухається до створення стрімінгового супердодатку в США, в якому вона могла б поєднувати контент різних брендів.
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