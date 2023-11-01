До закриття міжбанку курс долара виріс на 11 копійок у купівлі та продажу. Євро подорожчало на 8 копійок у купівлі та продажу.
Курс валют на вечір 1 листопада: міжбанк, курс в обмінниках та готівковий ринок
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Відкриття 1 листопада
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Закриття 1 листопада
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Зміни
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36,24/36,26
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36,35/36,37
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11/11
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38,29/38,30
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38,37/38,38
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8/8
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,45−37,95 грн. Євро купують за 39,80 грн, а продають за 40,40 грн.
За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 37,83−37,85, євро — 40,10−40,20 грн.
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