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1 листопада 2023, 18:42 Читать на русском

Від $47 мільярдів до банкрутства: Акції американського стартапу WeWork впали на 96%

Американська мережа коворкінгів WeWork опинилась на межі банкрутства і збирається оголосити про це вже наступного тижня, повідомляє The Wall Street Jornal.

Американська мережа коворкінгів WeWork опинилась на межі банкрутства і збирається оголосити про це вже наступного тижня, повідомляє The Wall Street Jornal.►Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новиниДо цього компанія вважалася одним із найуспішніших «єдинорогів», досягнувши фантастичної оцінки в $47 млрд, але після скандалів довкола колишнього голови Адама Ньюмана акції компанії впали приблизно на 96%.
Фото: wikipedia.org

Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

До цього компанія вважалася одним із найуспішніших «єдинорогів», досягнувши фантастичної оцінки в $47 млрд, але після скандалів довкола колишнього голови Адама Ньюмана акції компанії впали приблизно на 96%. Наразі WeWork має ринкову капіталізацію приблизно в $121 млн.

За даними Reuters, на фоні новин про банкрутство акції компанії у середу, 1 листопада, обвалилися на майже 50%.

WeWork заснували у 2010 році в Нью-Йорку. Компанія стрімко розвивалася до 2019 року, коли вона вперше спробувала вийти на біржу. Заявка на IPO пролила світло на фінансові проблеми WeWork та нежиттєздатність бізнес-моделі компанії.

Вона брала нерухомість в довгострокову оренду і здавала в суборенду на короткий термін — на дні чи місяці. Але якщо суборендарі не приходили, компанії все одно доводилося платити за власними договорами.

Через два роки WeWork вийшла на біржу, отримавши значно нижчу оцінку — лише $9 млрд. Акції практично одразу почали падати, а ще через два роки компанія перестала справлятися зі своїми фінансовими проблемами.

Восени 2023 року компанія не виплатила відсотки держателям своїх облігацій з погашенням у 2025 році та, як стало відомо, збирається подати заяву про банкрутство.

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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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TOR
TOR
1 листопада 2023, 20:23
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Засновник та колишній генеральний директор WeWork Адам Нойман дійсно купував нерухомість, яку потім орендувала компанія WeWork. Цей підхід викликав критику та питання щодо конфлікту інтересів, оскільки Нойман міг отримати фінансову вигоду з орендних платежів, які компанія WeWork здійснювала за користування цією нерухомістю.Цей конфлікт інтересів був однією з причин, які призвели до скандалу навколо компанії перед запланованим первинним публічним розміщенням акцій (IPO) у 2019 році, і, як результат, Нойман відмовився від посади генерального директора. Адам Нойман отримав значний вихідний пакет після свого відходу з WeWork. Інформація про суму виплати варіюється в різних джерелах:За інформацією від Surface, Нойман отримав вихідний пакет на загальну суму $445 мільйонів, який включав $245 мільйонів у формі акцій компанії та $200 мільйонів готівкою .Forbes повідомляє, що Нойман отримав $380 мільйонів станом на липень 2019 року за даними первісного проспекту IPO WeWork. Частина його угоди про вихід передбачала, що SoftBank погодиться взяти на себе кредит від первісних кредиторів .Інші джерела зазначають, що вихідний пакет Ноймана міг скласти від $1,6 мільярда до майже $2 мільярдів.Ці значні виплати відображають фінансові наслідки конфліктів та його відходу з компанії для Ноймана.
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