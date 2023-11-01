Від $47 мільярдів до банкрутства: Акції американського стартапу WeWork впали на 96%

Американська мережа коворкінгів WeWork опинилась на межі банкрутства і збирається оголосити про це вже наступного тижня, повідомляє The Wall Street Jornal.

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До цього компанія вважалася одним із найуспішніших «єдинорогів», досягнувши фантастичної оцінки в $47 млрд, але після скандалів довкола колишнього голови Адама Ньюмана акції компанії впали приблизно на 96%. Наразі WeWork має ринкову капіталізацію приблизно в $121 млн.

За даними Reuters, на фоні новин про банкрутство акції компанії у середу, 1 листопада, обвалилися на майже 50%.

WeWork заснували у 2010 році в Нью-Йорку. Компанія стрімко розвивалася до 2019 року, коли вона вперше спробувала вийти на біржу. Заявка на IPO пролила світло на фінансові проблеми WeWork та нежиттєздатність бізнес-моделі компанії.

Вона брала нерухомість в довгострокову оренду і здавала в суборенду на короткий термін — на дні чи місяці. Але якщо суборендарі не приходили, компанії все одно доводилося платити за власними договорами.

Через два роки WeWork вийшла на біржу, отримавши значно нижчу оцінку — лише $9 млрд. Акції практично одразу почали падати, а ще через два роки компанія перестала справлятися зі своїми фінансовими проблемами.

Восени 2023 року компанія не виплатила відсотки держателям своїх облігацій з погашенням у 2025 році та, як стало відомо, збирається подати заяву про банкрутство.