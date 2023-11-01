Долар близький до свого піку — аналітики

Мінфін - Курси валют України

Встановити
%Бонус від Мінфіну
русский
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація

Змінити мову на русский

1 листопада 2023, 18:15 Читать на русском

Долар близький до свого піку — аналітики

Дослідники з Barclays, Morgan Stanley і National Australia Bank дійшли висновку, що рух долара США вгору добігає кінця, пише Bloomberg.

Дослідники з Barclays, Morgan Stanley і National Australia Bank дійшли висновку, що рух долара США вгору добігає кінця, пише Bloomberg.►Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новиниЩо кажуть аналітикиЗа їхніми словами, ставки на долар стають дедалі довшими, а позиціонування опціонів показало дуже слабкий апетит до нових ставок щодо долара за останні 2 місяці.

►Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що кажуть аналітики

За їхніми словами, ставки на долар стають дедалі довшими, а позиціонування опціонів показало дуже слабкий апетит до нових ставок щодо долара за останні 2 місяці.

При цьому індикатори волатильності показують, що очікувані рухи валют перебувають на мінімумі за 18 місяців.

На початку минулого місяця індекс долара досяг піку з початку року, а прибутковість казначейських облігацій США, що піднялася минулого тижня до максимуму за більш як десятиліття, не змогла дати долару достатньо імпульсу.

Нещодавно апетит до безпечних притулків, у тому числі до золота і долара на випадок геополітичних потрясінь на Близькому Сході викликав спорадичний попит на долар.

Читайте також: Долар росте: чому знецінюються доларові заощадження українців

Проте ентузіазм щодо подальшого зростання долара, можливо, досяг піку ще у вересні.

Сукупні довгі позиції щодо індексу долара серед фондів із позиковим капіталом зросли майже до 4600 контрактів на тижні, що закінчився 10 жовтня, що є найвищим показником з липня, і те, що долар більше не виріс на тлі традиційно позитивних факторів, свідчить про те, що його ралі вичерпало себе, на думку дослідників.

Запрошуємо на найбільшу конференцію з інвестицій від Мінфіну — Жити на відсотки.

Це унікальний шанс дізнатися про таємниці інвестицій від експертів: найактуальніші стратегії, практичні поради та можливість поповнити свій інвестиційний арсенал. Простими словами про важливе!

Приєднуйся до нас за цим посиланням !

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 81192746, Mr Bungle, Den1996, Garmorin2, Viktor Kyryltsev, Profesional, Іван Іовенко, Алексей Яковлев и 40 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами