Дослідники з Barclays, Morgan Stanley і National Australia Bank дійшли висновку, що рух долара США вгору добігає кінця, пише Bloomberg.
Долар близький до свого піку — аналітики
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Що кажуть аналітики
За їхніми словами, ставки на долар стають дедалі довшими, а позиціонування опціонів показало дуже слабкий апетит до нових ставок щодо долара за останні 2 місяці.
При цьому індикатори волатильності показують, що очікувані рухи валют перебувають на мінімумі за 18 місяців.
На початку минулого місяця індекс долара досяг піку з початку року, а прибутковість казначейських облігацій США, що піднялася минулого тижня до максимуму за більш як десятиліття, не змогла дати долару достатньо імпульсу.
Нещодавно апетит до безпечних притулків, у тому числі до золота і долара на випадок геополітичних потрясінь на Близькому Сході викликав спорадичний попит на долар.
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Проте ентузіазм щодо подальшого зростання долара, можливо, досяг піку ще у вересні.
Сукупні довгі позиції щодо індексу долара серед фондів із позиковим капіталом зросли майже до 4600 контрактів на тижні, що закінчився 10 жовтня, що є найвищим показником з липня, і те, що долар більше не виріс на тлі традиційно позитивних факторів, свідчить про те, що його ралі вичерпало себе, на думку дослідників.
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