Уряд Швейцарії вирішив не скасовувати статус захисту для українських громадян, які втекли від війни, до 4 березня 2025 року. Про це йдеться в повідомленні швейцарського уряду 1 листопада, передає Європейська правда.
Уряд Швейцарії продовжив статус захисту для українських біженців
Захист громадян
«Тривала стабілізація ситуації в Україні не передбачається. Таким чином, статус захисту S для тих, хто шукає захисту з України, не буде скасовано раніше 4 березня 2025 року», — йдеться у заяві.
Також швейцарський уряд встановив ціль щодо інтеграції у ринок праці, маючи на меті працевлаштувати 40% людей зі статусом захисту S, здатних працювати до кінця наступного року.
Станом на кінець жовтня 2023 року активний S-статус у Швейцарії мали близько 66 тисяч українців.
Статус захисту S буде дійсним, доки його не скасує уряд. Передумовою для скасування є стійка стабілізація ситуації в Україні.
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