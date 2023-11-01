Уряд вводить нові правила експорту аграрної продукції. Що зміниться

Що зміниться

Нові правила повинні унеможливити зловживання та порушення законодавства під час експорту агропродукції, заявляють автори ініціативи. Крім того, проєкт має захистити права агропідприємців, які дотримуються законодавства щодо експорту.

Документ передбачає формування переліку верифікованих суб'єктів агропромислового комплексу, які здійснюють експорт товарів. Зокрема, зернових, олійних і продуктів переробки.

Підприємець для включення в перелік експортерів повинен відповідати чотирьом критеріям:

Бути платником ПДВ на момент подачі заявки на експорт та станом на 23 лютого 2022 року;

Не мати податкового боргу з повернення валютної виручки;

Щодо підприємця не складався акт ДПС про відсутність за місцем юридичної реєстрації при перевірці дотримання валютного законодавства;

Підприємець має документальне підтвердження від банку, з яким працює, що з 23 лютого 2022 року по 27 жовтня 2023 року він провів хоча б одну успішну експортну операцію, по якій було повернення валютної виручки.

Для включення в перелік верифікованих експортерів, підприємець має зареєструватись в ДАР, отримати лист підтвердження з банку щодо проведення успішної експортної операції і подати заявку в ДАР, де вказати код платника ПДВ та додати скан копію листа з банку.

Рішення про включення в перелік експортерів буде ухвалено протягом трьох робочих днів після подачі заявки.

Оновлення відомостей про агропідприємців, які включені до переліку верифікованих суб'єктів, здійснюватиметься щодня.Постанова набирає чинності через 10 днів з дня опублікування. Тобто з 10 листопада 2023 року. До того часу митниця здійснює оформлення експорту за звичними процедурами, які діяли сьогодні.