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1 листопада 2023, 15:14 Читать на русском

Борги понад 20 мільярдів: Укрексімбанк просить почати процедуру банкрутства авіакомпанії МАУ

Державний Укрексімбанк 31 жовтня звернувся до Господарського суду Києва із заявою про визнання банкрутом авіакомпанію «Міжнародні авіалінії України» (МАУ), яка була найбільшою в Україні до початку повномасштабного вторгнення рф. Про це повідомляє українське видання Forbes.

Державний Укрексімбанк 31 жовтня звернувся до Господарського суду Києва із заявою про визнання банкрутом авіакомпанію «Міжнародні авіалінії України» (МАУ), яка була найбільшою в Україні до початку повномасштабного вторгнення рф.
Фото: inforesist.org

Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

У вівторок, 31 жовтня, Господарський суд Києва зареєстрував позов Укрексімбанку про визнання банкрутства авіакомпанії МАУ.

Загальний борг МАУ за підсумками 2022 року — 20,5 млрд грн, свідчать дані «Опендатабот».

Розпродаж майна

Останні місяці триває розпродаж майна компанії. Зокрема, на аукціонах державного підприємства СЕТАМ станом на 26 жовтня вже пішли з молотка логотип авіакомпанії (за $3300) та левові частки у двох найцінніших активах — хендлінговій компанії «Інтеравіа» (за близько $1 млн) та ремонтній «МАУтехнік» (за $5). Їх придбали маловідомі власники.

Майно МАУ розпродають дешевше ринку, що може свідчити про підготовку до оголошення про банкрутство авіакомпанї вже до кінця цього року, повідомили Forbes кілька співрозмовників, що працювали топменеджерами авіакомпанії останні кілька років.

Що цьому передувало

З осені 2022-го МАУ не здійснила жодного рейсу через несплату рахунків. У березні профільне видання Avianews зафіксувало передачу літаків із флоту МАУ до парку іншого перевізника — «Роза Вітрів» (Windrose). У інтерв'ю LIGA.net у серпні 2020 року СЕО «Роза Вітрів» Володимир Каменчук підтверджував співпрацю зі структурами Коломойського.

Останні кілька років між акціонерами авіакомпанії МАУ Ароном Майбергом та Ігорем Коломойським тривав корпоративний конфлікт, який проявився у грудні 2021 року. Тоді Арон Майберг розказав Forbes про невдалі спроби звільнити Євгена Дихне. У вересні 2022 року Дихне пішов із авіакомпанії по закінченні трирічного контракту.

Після цього посаду президента МАУ обійняв колишній фінансовий директор аеропорту Бориспіль Кирило Звонарьов. А вже на початку лютого 2023 року авіакомпанію очолила головна фінансистка Ганна Борисоннік — яка, за інформацією кількох джерел Forbes, повʼязана зі структурами неформальної групи «Приват», що належить Ігорю Коломойському.

Навесні 2023 року Майберг вийшов із засновників МАУ, а також пішов з наглядової ради авіаперевізника, повідомив він Forbes в жовтні 2023 року. Відтак компанія залишилася під контролем Коломойського.

2 вересня 2023 року СБУ, БЕП та Офіс генпрокурора вручили Коломойському підозру за статтями 190 та 209 Кримінального кодексу: шахрайство та легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом. Згодом Коломойський отримав ще 2 підозри: про виведення з Приватбанку загалом 15 млрд грн. Відтоді він у СІЗО.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Коломойський передав управління корпоративними правами 1+1 media колективу групи.

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Джерело: Мінфін
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