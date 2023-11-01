Укрпошта випустила нову марку присвячену працівникам Укрзалізниці

АТ «Укрпошта» 1 листопада випустила марку «Героїчні професії. Залізні люди», яка присвячена працівникам «Укрзалізниці». Про це повідомив генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.

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«Ну що, поїхали! Зазвичай саме так ми запускаємо наші марки. Але сьогодні той випадок, коли це дуже доречно, бо сьогодні ми запускаємо марку в серії «Героїчні професії», присвячену нашим інфраструктурним побратимам — працівникам «Укрзалізниці», — зазначив Смілянський.

Сюжетом для марки стала історія стійкості та професіоналізму залізничників під час ворожого обстрілу Херсона.

Поштовий блок «Героїчні професії. Залізні люди» вийшов у серії «Героїчні професії», яка присвячена людям різних спеціальностей, які працюють задля перемоги України.

Раніше у цій же серії вийшла марка «Воїни світла. Воїни добра», присвячена працівникам українських комунальних служб.

Де придбати

Нову марку, листівку та конверт можна придбати у відділеннях «Укрпошти» та онлайн.