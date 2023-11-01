Україна надала аварійну допомогу енергосистемі Польщі

У вівторок, 31 жовтня, Україна надала аварійну допомогу оператору системи передачі Польщі. Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

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Що відомо

«Учора з 11:00 до 14:00 Україна надавала аварійну допомогу оператору системи передачі Польщі. Її сумарна величина склала 690 МВт-год», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що загалом електроенергії, яку виробляють українські електростанції, цілком достатньо для забезпечення потреб споживачів.

Водночас учора у короткотерміновий ремонт — у межах однієї доби — вийшло два енергоблоки.