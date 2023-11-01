Надходження та видача готівки в касах банків майже досягли довоєнного рівня — НБУ

Обсяг надходжень готівки до кас українських банків упродовж дев’яти місяців 2023 року становив 1,82 трлн грн, що на 15,9% більше, ніж за аналогічний період роком раніше. Про це повідомляє пресслужба НБУ .

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Водночас обсяг видачі готівки з кас банків зріс на 13,7% - до 1,83 млрд грн.

«Це, зокрема, зумовлено пожвавленням економіки, якому сприяли налагодження нових шляхів постачання, а також сталий внутрішній попит на товари та послуги з боку населення», — зазначив регулятор.

За даними НБУ, наразі обсяги касових оборотів банків майже досягли рівня відповідного періоду 2021 року.

Традиційно найбільшими обсягами готівку з кас банки видавали для (% від загального обсягу видатків):

операцій клієнтів з використанням платіжних карток — 83,9%;

підкріплення операторів поштового зв’язку — 4,3%;

придбання іноземної валюти у клієнтів — 4,2%.

Найбільшими джерелами надходжень готівки до кас банків, як і раніше, були (% від загального обсягу надходжень):