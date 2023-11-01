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1 листопада 2023, 12:21 Читать на русском

Надходження та видача готівки в касах банків майже досягли довоєнного рівня — НБУ

Обсяг надходжень готівки до кас українських банків упродовж дев’яти місяців 2023 року становив 1,82 трлн грн, що на 15,9% більше, ніж за аналогічний період роком раніше. Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Обсяг надходжень готівки до кас українських банків упродовж дев’яти місяців 2023 року становив 1,82 трлн грн, що на 15,9% більше, ніж за аналогічний період роком раніше.
Фото: НБУ

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Водночас обсяг видачі готівки з кас банків зріс на 13,7% - до 1,83 млрд грн.

«Це, зокрема, зумовлено пожвавленням економіки, якому сприяли налагодження нових шляхів постачання, а також сталий внутрішній попит на товари та послуги з боку населення», — зазначив регулятор.

За даними НБУ, наразі обсяги касових оборотів банків майже досягли рівня відповідного періоду 2021 року.

Традиційно найбільшими обсягами готівку з кас банки видавали для (% від загального обсягу видатків):

  • операцій клієнтів з використанням платіжних карток — 83,9%;
  • підкріплення операторів поштового зв’язку — 4,3%;
  • придбання іноземної валюти у клієнтів — 4,2%.

Найбільшими джерелами надходжень готівки до кас банків, як і раніше, були (% від загального обсягу надходжень):

  • торговельна виручка — 34,2%;
  • операції клієнтів з використанням платіжних карток — 29,8%;
  • виручка від усіх видів послуг — 16,9% (за рахунок пожвавлення попиту на будівельні послуги, а також сезонного зростання кількості працюючих закладів у сфері послуг та внутрішнього туризму).

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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nitrolog
nitrolog
1 листопада 2023, 12:33
#
Не розумію позитиву, збільшення готівки показує дещо іншу ситуацію
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