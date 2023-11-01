Ринки зростають, а акції NVIDIA впали до п'ятимісячного мінімуму: що потрібно знати вранці

Фондові індекси США зросли у вівторок

S&P 500 додав 0,7%, високотехнологічний Nasdaq зріс на 0,5%, а індекс Dow Jones зріс на 0,4%.

Уолл-стріт продовжує уважно стежити за сезоном квартальних корпоративних звітностей. За даними Fundstrat, більше половини компаній з індексу S&P 500 вже повідомило про фінансові результати за минулий квартал і близько 78% з них перевищило оцінки прибутку в середньому на 6%, а 62% перевищили оцінки виручки приблизно на 2%.

Тим часом сьогодні Федеральна резервна система США оголосить рішення щодо відсоткових ставок. Учасники ринку очікують, що ФРС залишить ставки на колишньому рівні.

Ринки Азіатсько-Тихоокеанського регіону в основному зростають

Широкий індекс акцій Азії (за винятком Японії) MSCI AC Asia ex Japan Index виріс сьогодні на 0,2%, японський Nikkei додав 2,1%, південнокорейський Kospi збільшився на 0,9%, сінгапурський STI та китайський Shanghai Composite подорожчали на 0, 1%, а гонконгський Hang Seng знизився на 0,2%.

Інвестори в регіоні зберігають позитивний настрій напередодні рішення ФРС США за процентними ставками, очікуючи, що американський регулятор не підвищуватиме їх.

Акції NVIDIA впали до п'ятимісячного мінімуму

За підсумками розширеної торгової сесії у вівторок акції NVIDIA знизилися приблизно до $405,10.

Все через повідомлення про те, що американський виробник мікрочіпів може бути змушений скасувати попередні замовлення на чіпи для технологій штучного інтелекту (ІІ) до Китаю на суму до $5 млрд відповідно до нових обмежень уряду США.

Минулого тижня NVIDIA отримала повідомлення від Міністерства торгівлі США про те, що замовлення на чіпи для ІІ, заплановані до постачання наступного року великим китайським технологічним компаніям, зокрема Alibaba та Baidu, підпадають під дію останніх експортних обмежень.

За заявою керівництва NVIDIA, новий експортний контроль не вплине на компанію в найближчому майбутньому.

Тим часом акції NVIDIA, які були одним із основних факторів зростання індексу Nasdaq (+22%) цього року, нині знизилися майже на 20% порівняно з рекордно високим рівнем закриття, досягнутим 31 серпня.

Індекс S&P 500 зафіксував першу тримісячну серію падіння з березня 2020 року

За підсумками жовтня S&P 500 упав на 2,2%, знижуючись третій місяць поспіль уперше з початку пандемії COVID-19.

На думку експертів, нинішнє падіння американського фондового індексу відбувається на тлі жорсткої грошово-кредитної політики в країні, збільшення прибутковості казначейських облігацій США, а також напруження на Близькому Сході.

Раніше, у понеділок, головний інвестиційний стратег в Oppenheimer Джон Штольцфус, у якого був найвищий цільовий показник S&P 500 на кінець року, знизив свій прогноз за індексом з 4 900 пунктів до 4 400, що приблизно на 6% вище поточних значень.