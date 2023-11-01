Абанк анонсував святкову депозитну акцію

Абанк відомий великим асортиментом послуг та продуктів, представлених для клієнтів. Досить широко представлено депозитні пропозиції, орієнтовані на будь-якого споживача та його потреби.

З 01.11.2023 Абанк запускає акцію «OneLove Депозит» за найпопулярнішим депозитом у своїй лінійці — вкладом Online, що діятиме до 10.01.2024.

Умови акції:

при оформленні вкладу Online на будь-який термін до базової ставки в банку надається надбавка +0,5%.

На постійній основі та в період акції в банку діє надбавка +0,5% при оформленні вкладу Online на суму від 150 тис. грн на 6, 12, 15 міс., тож клієнти банку мають можливість отримати сумарно +1% надбавки в період Акції «OneLove Депозит».

Взяти участь в акції може кожен, оформивши вклад у застосунку ABank24 всього за декілька хвилин.

Про Абанк

Абанк представлений на ринку банківських послуг понад 25 років. Послугами банку користується понад 3,1 млн клієнтів. Банк пропонує широкий спектр сучасних фінансових послуг як фізичним, так і юридичним особам. Основна мета банку — надання сучасного та технологічного сервісу в режимі online за допомогою зручного інтернет-банкінгу АВаnk24. Банк широко представлений у всіх регіонах України, наші відділення готові надати якісний сервіс кожному клієнту. За новинами Абанку слідкуйте на офіційних сторінках Telegram, Facebook, Instagram, Youtube, TikTok.