Минулої доби українські захисники ліквідували ще 680 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 301 490 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
Втрати ворога за 31 жовтня: 680 російських окупантів, 21 танк та 2 ракети
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Втрати ворога
- особового складу — близько 301490 (+680) осіб,
- танків — 5223 (+12) од,
- бойових броньованих машин — 9834 (+30) од,
- артилерійських систем — 7250 (+23) од,
- РСЗВ — 846 (+2) од,
- засоби ППО — 563 (+1) од,
- літаків — 321 (+0) од,
- гелікоптерів — 324 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 5468 (+28),
- крилаті ракети — 1547 (+1),
- кораблі /катери — 20 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 9624 (+34) од,
- спеціальна техніка — 1019 (+3).
Джерело: Мінфін
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