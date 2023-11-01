У вересні 2023 року обсяг ІТ-експорту з України становив $521 млн — і поки це найнижчий показник за всі попередні місяці 2023 року. Про це повідомляє DOU.ua.
Експорт українських IT-послуг у вересні сягнув $521 мільйона
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Падіння експорту
Як зазначається, це на $45 млн менше, ніж у серпні 2023 року, і на $57 млн менше, ніж у вересні 2022 року.
Сукупний експортний виторг від ІТ-послуг за третій квартал становить $1,646 млрд. Перший і другий квартали цього року були успішнішими для галузі й принесли $1,675 млрд і $1,702 млрд відповідно.
Найбільший виторг
Серед топ-10 країн, які принесли найбільше виторгу, — США, Мальта, Велика Британія, Кіпр, Ізраїль, Швейцарія, Німеччина, Естонія, Польща та Нідерланди.
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Коментарі - 1
За період січень — серпень 2021 року Україна найбільше експортувала с/г продукції до країн Азії - на 7,57 млрд дол. США, ЄС — на 4,09 млрд дол. США, Африки — 1,91 млрд дол. США, країн СНД — на 0,84 мрд дол. США, Північної та Південної Америки — на 0,16 млрд дол. США.
https://minagro.gov.ua/news/v-ukrayini-zbilshivsya-eksport-tovariv-usih-vidiv