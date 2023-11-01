Експорт українських IT-послуг у вересні сягнув $521 мільйона

У вересні 2023 року обсяг ІТ-експорту з України становив $521 млн — і поки це найнижчий показник за всі попередні місяці 2023 року. Про це повідомляє DOU.ua .

►Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Падіння експорту

Як зазначається, це на $45 млн менше, ніж у серпні 2023 року, і на $57 млн менше, ніж у вересні 2022 року.

Сукупний експортний виторг від ІТ-послуг за третій квартал становить $1,646 млрд. Перший і другий квартали цього року були успішнішими для галузі й принесли $1,675 млрд і $1,702 млрд відповідно.

Найбільший виторг

Серед топ-10 країн, які принесли найбільше виторгу, — США, Мальта, Велика Британія, Кіпр, Ізраїль, Швейцарія, Німеччина, Естонія, Польща та Нідерланди.