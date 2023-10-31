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31 жовтня 2023, 19:06 Читать на русском

НБУ оновив тарифи на послуги з реєстрації та ліцензування банків

Національний банк переглянув тарифи на послуги з реєстрації та ліцензування для банків і небанківських установ, а також запровадив нові послуги та встановив тарифи на них. Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Національний банк переглянув тарифи на послуги з реєстрації та ліцензування для банків і небанківських установ, а також запровадив нові послуги та встановив тарифи на них.
Фото: НБУ

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Йдеться про послуги з реєстрації платіжних систем, учасників, технологічних операторів платіжних систем та з авторизації діяльності надавачів фінансових платіжних послуг, обмежених платіжних послуг.

Підставою для запровадження таких послуг стала імплементація законодавства України щодо платіжних послуг, а саме:

  • Закону України «Про платіжні послуги»;
  • Положення про реєстрацію платіжних систем, учасників платіжних систем та технологічних операторів платіжних послуг, затвердженого постановою правління НБУ від 26 вересня 2022 року № 208;
  • Положення про порядок здійснення авторизації діяльності надавачів фінансових платіжних послуг та обмежених платіжних послуг, затвердженого постановою правління НБУ від 7 жовтня 2022 року № 217.

Відповідні зміни затверджені постановою правління НБУ від 24 жовтня 2023 року № 134 «Про внесення змін до Тарифів на послуги з реєстрації та ліцензування, що надаються Національним банком України».

Постанова набирає чинності з 1 листопада 2023 року, з цього дня діятимуть нові тарифи.

Ознайомитися з оновленими реквізитами рахунків для оплати відповідних послуг у сфері реєстрації та ліцензування можна на спеціальній сторінці сайту НБУ.

Джерело: Мінфін
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