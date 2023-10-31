До закриття міжбанку курс долара знизився на 9 копійок у купівлі та продажу. Євро подешевшало на 16 копійок у купівлі та продажу.
Курс валют на вечір 31 жовтня: міжбанк, курс в обмінниках та готівковий ринок
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Відкриття 31 жовтня
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Закриття 31 жовтня
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Зміни
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36,33/36,35
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36,24/36,26
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9/9
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38,59/38,60
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38,43/38,44
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16/16
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,50−38,00 грн. Євро купують за 39,80 грн, а продають за 40,50 грн.
За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 37,85−37,90, євро — 40,15−40,27 грн.
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