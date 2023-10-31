Курс валют на вечір 31 жовтня: міжбанк, курс в обмінниках та готівковий ринок

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На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,50−38,00 грн. Євро купують за 39,80 грн, а продають за 40,50 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 37,85−37,90, євро — 40,15−40,27 грн.

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