Кабінет міністрів схвалив залучення допомоги на відновлення від Європейської комісії у розмірі 335 млн євро. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
Україна отримає 335 мільйонів євро допомоги від Європейської комісії
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«Сьогодні затвердили угоду про фінансування програми «Підтримка Євросоюзу для відновлення та реформ», — написав Шмигаль у Telegram.
За його словами кошти будуть виділені після підписання програми. Гроші спрямують на відбудову інфраструктури, зокрема енергетики, на допомогу бізнесу, на антикорупційні заходи, на захист довкілля та цифровізацію.
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