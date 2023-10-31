Україна отримає 335 мільйонів євро допомоги від Європейської комісії

►Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

«Сьогодні затвердили угоду про фінансування програми «Підтримка Євросоюзу для відновлення та реформ», — написав Шмигаль у Telegram.

За його словами кошти будуть виділені після підписання програми. Гроші спрямують на відбудову інфраструктури, зокрема енергетики, на допомогу бізнесу, на антикорупційні заходи, на захист довкілля та цифровізацію.

Запрошуємо на найбільшу конференцію з інвестицій від Мінфіну — Жити на відсотки.

Це унікальний шанс дізнатися про таємниці інвестицій від експертів: найактуальніші стратегії, практичні поради та можливість поповнити свій інвестиційний арсенал. Простими словами про важливе!

Приєднуйся до нас за цим посиланням !