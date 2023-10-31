Тільки два відсотки фінських експортних компаній все ще займаються бізнесом у росії. Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на Yle.
Фінські компанії майже повністю вийшли з росії: працюють лише 2%
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Що відомо
На момент початку російського вторгнення в Україну в лютому 2022 року близько 80% експортних компаній працювали в росії.
18% компаній повідомили, що вони зіткнулися зі спробами обійти санкції проти росії. Особливо багато було запитів із країн Центральної Азії.
Опитування директорів торгових палат було проведено з 24 по 27 жовтня. Відповіді було отримано майже від сотні експортних компаній.
Джерело: Мінфін
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