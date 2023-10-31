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31 жовтня 2023, 16:17 Читать на русском

У росії ускладнили іноземним компаніям вихід у євро та доларах — FT

російська влада ввела ще одне обмеження на вихід іноземних компаній — тепер їм ускладнили виведення коштів, отриманих за активи, після дискаунту в 50% та «добровільного» внеску в 15%. Про це пише Financial Times.

російська влада ввела ще одне обмеження на вихід іноземних компаній — тепер їм ускладнили виведення коштів, отриманих за активи, після дискаунту в 50% та «добровільного» внеску в 15%.
Фото: depositphotos

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Що відомо

Суму можна погодити в рублях і вивести в них без великих перешкод, але якщо продавець наполягає на твердій валюті, йому загрожують затримки або навіть втрати, стверджують джерела газети.

Це один із проявів того, що для путіна 100 рублів за долар — жорсткий психологічний поріг, сказав виданню банкір, який мав справу з недавніми виходами західних компаній із росії. Саме тому влада вигадує подібні паліативні заходи, але це «все одно що ліпити лейкопластир на гангрену» зауважує він.

Джерела FT кажуть, що урядова комісія неофіційно обмежила максимальну суму, яку «недружня» компанія може вивести у валюті, сумою в $500 млн. А в нещодавній неназваній угоді на $300 млн продавцю було поставлено семиденний дедлайн на висновок, але з добовою стелею на перекази від покупця $20 млн. Тобто компанія не змогла отримати у валюті половину суми.

Ще одна неназвана компанія погодила угоду в комісії повністю у євро, але вона зірвалася. Новий покупець знайшовся в липні, але тепер продавцю було сказано, що він зможе або отримати половину в євро і чекати на залишок, або отримати все відразу в рублях.

Далі компанія може спробувати конвертувати рублі в росії або за кордоном.

«І те, й інше погано, — каже джерело. — У першому випадку лихо з курсом та з обміном великих сум. У другому важко знайти банк, який погодиться взяти рублі».

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Джерело: Мінфін
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