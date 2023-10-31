Ціни на бензин та дизпальне за місяць зросли на близько 50 копійок

За місяць, з 2 до 31 жовтня, середня ціна по країні на бензин марки А-95 зросла на 40 копійок і становить 55,51 грн/л, бензин А-95+ подорожчав на 29 копійок — до 58,36 грн/л, а літр дизельного пального додав 58 копійок — 55,67 грн/л. Про це повідомляє галузеве видання еnkorr із посиланням на дані цінового моніторингу ринку «Консалтингової групи «А-95».

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Консолідована мережа АЗС групи «Приват» (ANP, Avias тощо), яка нараховує близько 950 АЗС, підвищила ціни на бензини найбільше — на 2 грн/л — до 56,00 грн/л (А-95) і 56,50 грн/л (А-95+) відповідно. Дизельне пальне здорожчало на 1 грн/л — до 55,00 грн/л.

Усі види пального на 1 грн/л здорожчали у мережі SOCAR: бензин А-95 — до 59,99 грн/л, бензин А-95+ — до 61,99 грн/л, ДП — до 59,99 грн/л. Бензини А-95 і А-95+ у мережі Shell за місяць виросли в ціні на 0,9−1 грн/л, до 57,79 і 58,89 грн/л, дизпальне додало 0,9 грн/л (до 57,79 грн/л).

Мережі Neftek, «БРСМ-Нафта», Prime, «Укр-Петроль», Mango та інші підвищили ціни на пальне в межах 0,04−1,50 грн/л.

Разом з цим деякі мережі за звітний період знизили ціни на пальне. Зокрема на станціях UPG й AMIC просіли ціни на бензин, і тепер А-95 на АЗК UPG коштує 54,90 грн/л (-70 коп./л), на станціях AMIC — 55,94 грн/л (-5 коп./л); бензин з покращеними показниками якості в мережі UPG продається за 56,90 грн/л (-70 коп./л), у мережі AMIC — за 57,24 грн/л (-25 коп./л) відповідно.

Бензин А-95 також подешевшав за місяць на автозаправних станціях мереж U.GO (-29 коп./л), Ovis (-1 грн/л) і Avantage7 (-60 коп./л) — до 54,51 грн/л, 54,99 грн/л і 49,95 грн/л відповідно.

Зміна роздрібних цін на бензини і ДП на АЗС з 2 по 31 жовтня 2023 р., грн/л: