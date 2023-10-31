Ціни на автогаз за місяць зросли на 2,4 гривні

Середня ціна на скраплений газ у мережах АЗС у жовтні зросла на 2,44 гривні за літр — до 28,19 грн/л. Про це повідомляє галузеве видання еnkorr із посиланням на дані цінового моніторингу ринку «Консалтингової групи «А-95».

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На станціях ОККО, SOCAR і WOG автогаз подорожчав на 2,50 грн/л, до 28,99 грн/л, 28,99 грн/ і 28,98 грн/л відповідно.

На 2,45 грн/л збільшила ціни консолідована мережа «Привату» (28,51 грн/л). Державна «Укрнафта» підняла ціну на 1,5 грн/л, до 26,90 грн/л, а «Авантаж 7» — на 2 грн/л, до 26,45 грн/л.

На своїх АЗС мережа Chipo виставила на стелу 28,02 грн/л (+3,1 грн/л до 2 жовтня). На станціях KLO і BVS продукт подорожчав на 2,4 і 2,8 грн/л, до 28,39 і 27,99 грн/л відповідно.

Крім того, на 1,5−3,5 грн/л подорожчав автогаз і в мережах «БРСМ-Нафта», Shell, UPG, «Нефтек» та інших.

Зміна роздрібних цін на АЗС з 2 по 31 жовтня, грн/л: