Незабаром стане відомо, скільки українські банки платять за депозитами бізнесу: НБУ повідомив про можливу появу нового індексу

В Україні можуть розпочати розраховувати новий індекс вартості грошових ресурсів, який базуватиметься на ставках за депозитами юридичних осіб. Про це йдеться у повідомленні Національного банку за підсумками зустрічі ринкового блоку НБУ з учасниками грошового та валютного ринків.

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Що відомо

У ньому уточнюється, що розрахунок та впровадження нового індексу запропонувала Незалежна асоціація банків України.

«Учасники зустрічі дійшли висновку, що питання вимагає додаткового опрацювання з урахуванням як проблематики використання інших наявних на сьогоднішній день в Україні індикаторів грошового ринку, так і найкращого світового досвіду», — йдеться у повідомленні Нацбанку.

Точні терміни розробки нового депозитного бенчмарку наразі невідомі, тема поки що обговорюється на рівні ідеї. Кажуть, що її лобіює один із державних банків.

«У разі ухвалення пропозиції НАБУ щодо створення додаткового індикатора — індексу процентних ставок, який розраховується за даними банків за депозитами юридичних осіб, слід взяти до уваги окремі проблемні питання кореляції UIRD з іншими індикаторами грошового ринку для їхньої мінімізації при розробці нового бенчмарку», — наголошується у інформації НБУ.

Поки що в Україні регулярно розраховується та публікується один ресурсний бенчмарк — індекс за середніми депозитними ставками фізичних осіб — UIRD, за даними агентства Thomson Reuters. Його значення зводяться за вкладами населення у трьох валютах (гривня, долар, євро) на чотири терміни — 3,6,9 та 12 місяців. Це відбувається у щоденному режимі із розміщенням на офіційному сайті НБУ. До UIRD прив'язана вартість низки кредитних продуктів, у тому числі за участю держави, таких як «5−7−9%» для бізнесу або «Доступна іпотека» для населення.

Ставки за депозитами населення — публічна інформація, яка розміщується на офіційних сайтах банків. На відміну від ставок за депозитами юридичних осіб, значення банками яких не публікуються і часто навіть не озвучуються в офіційних коментарях, повідомленнях. Бізнес-вкладникам часто роблять індивідуальні пропозиції в залежності від персональних показників та розміщених у банках сум. Розбіг між ставками різних банків дуже великий.

Як повідомили «Мінфіну» фінансисти, банки з іноземним капіталом нерідко нічого не платять вкладникам-юрособам — ставлять ставки на рівні 0%, і кошти у них тримають переважно ті, хто намагається убезпечити вкладення та підстрахуватися. А невеликі українські банки зараз сплачують бізнесу в середньому близько 15% річних.

Якщо ідея з індексом депозитів юросіб буде реалізована, це прибере завісу таємничості над депозитним ринком для бізнесу.