Кабмін розширив умови надання грантів на розвиток садів і теплиць

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Умови надання грантів

«Уряд схвалив постанову №1125 „Про внесення змін до порядків, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21 червня 2022 р. № 738“. Документ вдосконалює механізми надання грантів на розвиток садівництва, ягідництва, виноградарства та тепличного господарства. Постанова підготовлена Міністерством аграрної політики та продовольства України», — йдеться в повідомленні.

Як зазначається, згідно з постановою, вносяться зміни щодо кількості працівників для отримання гранту на розвиток теплиць. Зокрема, норму про створення «не менше 14 місць робочих місць на один гектар» змінено на «не менше 4 постійних та 10 сезонних».

Період працевлаштування сезонних робітників повинен складати не менше 8 місяців протягом року. Крім того, додано норму, якою зазначено обов’язкову виплату мінімальної заробітної плати.

З метою ефективного використання бюджетних коштів скорочено список областей для вирощування мигдалю. Одеську область визначено оптимальною за природно-кліматичними умовами.

Постанова набирає чинності через сім днів з дня опублікування.