Економіка Німеччини скорочується, а акції Tesla досягли п'ятимісячного мінімуму: що потрібно знати вранці

Мінфін - Курси валют України

Встановити
%Бонус від Мінфіну
русский
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація

Змінити мову на русский

31 жовтня 2023, 11:14 Читать на русском

Економіка Німеччини скорочується, а акції Tesla досягли п'ятимісячного мінімуму: що потрібно знати вранці

Головні новини закордонних ринків цього ранку.

Головні новини закордонних ринків цього ранку.
Фото: depositphotos.com

Американські індекси зросли у вівторок

S&P 500 та високотехнологічний Nasdaq збільшилися на 1,2%, а індекс Dow Jones зріс на 1,6%.

Акції США зросли в понеділок після великого розпродажу наприкінці минулого тижня, оскільки інвестори готувалися до наступного засідання Федеральної резервної системи, а також виходу низки економічних і корпоративних новин, які можуть серйозно вплинути на американський фондовий ринок.

Підтримку фондовим індексам США вчора також надав сильний квартальний звіт McDonald's (+1,7%): компанія перевершила прогнозні показники виручки та прибутку завдяки зростанню продажів по всьому світу.

Ринки Азії знижуються, крім Японії

Широкий індекс акцій Азії (за винятком Японії) MSCI AC Asia ex Japan Index втратив сьогодні 0,9%, південнокорейський Kospi скоротився на 1,4%, сінгапурський STI подешевшав на 0,1%, китайський Shanghai Composite та гонконгський Hang Seng впали на 0,4% та 2% відповідно, а японський Nikkei виріс на 0,2%.

Все через дані про виробничу активність у Китаї, яка несподівано скоротилася в жовтні, що розчарувало інвесторів у регіоні та затьмарило перспективи відновлення другої економіки світу, що зароджується.

Акції Tesla падають

За підсумками вчорашніх торгів, цінні папери Tesla подешевшали на 4,8%, опустившись до рівня менш як $200.

Останнє зниження акцій американського автовиробника відбулося після того, як ключовий постачальник компанії Panasonic Holdings заявив про скорочення виробництва автомобільних акумуляторів у третьому кварталі 2023 року. Це посилило побоювання щодо глобального уповільнення зростання продажів електромобілів.

На падіння вартості акцій Tesla також вплинули слабкіші, ніж очікувалося, прогнози щодо прибутку та виручки виробника мікросхем On Semiconductor. Компанія виробляє мікрочіпи з карбіду кремнію, які Tesla активно використовує у своїх силових агрегатах для електромобілів.

Найбільша економіка Європи скоротилася у третьому кварталі 2023 року

За даними Федерального статистичного управління Німеччини, у період із липня по вересень поточного року обсяг валового внутрішнього продукту (ВВП) країни знизився на 0,1% порівняно зі зростанням на 0,1% у попередньому кварталі.

Квартальне скорочення німецької економіки збільшує ризик початку рецесії в країні та створює проблеми для економічного зростання у всьому європейському регіоні, вважають експерти.

Тим часом минулого тижня Європейський центральний банк зберіг відсоткові ставки без змін, перервавши цикл підвищення ставок. Це сталося після різкого падіння інфляції в єврозоні за підсумками вересня, а також на тлі нових свідчень про економічну слабкість у регіоні.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 15 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами