Економіка Німеччини скорочується, а акції Tesla досягли п'ятимісячного мінімуму: що потрібно знати вранці

Американські індекси зросли у вівторок

S&P 500 та високотехнологічний Nasdaq збільшилися на 1,2%, а індекс Dow Jones зріс на 1,6%.

Акції США зросли в понеділок після великого розпродажу наприкінці минулого тижня, оскільки інвестори готувалися до наступного засідання Федеральної резервної системи, а також виходу низки економічних і корпоративних новин, які можуть серйозно вплинути на американський фондовий ринок.

Підтримку фондовим індексам США вчора також надав сильний квартальний звіт McDonald's (+1,7%): компанія перевершила прогнозні показники виручки та прибутку завдяки зростанню продажів по всьому світу.

Ринки Азії знижуються, крім Японії

Широкий індекс акцій Азії (за винятком Японії) MSCI AC Asia ex Japan Index втратив сьогодні 0,9%, південнокорейський Kospi скоротився на 1,4%, сінгапурський STI подешевшав на 0,1%, китайський Shanghai Composite та гонконгський Hang Seng впали на 0,4% та 2% відповідно, а японський Nikkei виріс на 0,2%.

Все через дані про виробничу активність у Китаї, яка несподівано скоротилася в жовтні, що розчарувало інвесторів у регіоні та затьмарило перспективи відновлення другої економіки світу, що зароджується.

Акції Tesla падають

За підсумками вчорашніх торгів, цінні папери Tesla подешевшали на 4,8%, опустившись до рівня менш як $200.

Останнє зниження акцій американського автовиробника відбулося після того, як ключовий постачальник компанії Panasonic Holdings заявив про скорочення виробництва автомобільних акумуляторів у третьому кварталі 2023 року. Це посилило побоювання щодо глобального уповільнення зростання продажів електромобілів.

На падіння вартості акцій Tesla також вплинули слабкіші, ніж очікувалося, прогнози щодо прибутку та виручки виробника мікросхем On Semiconductor. Компанія виробляє мікрочіпи з карбіду кремнію, які Tesla активно використовує у своїх силових агрегатах для електромобілів.

Найбільша економіка Європи скоротилася у третьому кварталі 2023 року

За даними Федерального статистичного управління Німеччини, у період із липня по вересень поточного року обсяг валового внутрішнього продукту (ВВП) країни знизився на 0,1% порівняно зі зростанням на 0,1% у попередньому кварталі.

Квартальне скорочення німецької економіки збільшує ризик початку рецесії в країні та створює проблеми для економічного зростання у всьому європейському регіоні, вважають експерти.

Тим часом минулого тижня Європейський центральний банк зберіг відсоткові ставки без змін, перервавши цикл підвищення ставок. Це сталося після різкого падіння інфляції в єврозоні за підсумками вересня, а також на тлі нових свідчень про економічну слабкість у регіоні.