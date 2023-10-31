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31 жовтня 2023, 10:00 Читать на русском

NovaPay встановлює власні POS-термінали у відділеннях Нової пошти

Відтепер клієнти у відділенні Нової пошти зможуть швидше розраховуватись при оплаті карткою. Перші 500 власних POS-терміналів NovaPay встановила у відділеннях Київської, Львівської, Одеської та Дніпропетровської областях. Про це йдеться у повідомленні компанії.

Відтепер клієнти у відділенні Нової пошти зможуть швидше розраховуватись при оплаті карткою.
Фото: dev.ua

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Платіжні термінали

«До кінця 2023 року компанія встановить ще 1000 POS-терміналів у інших областях. Власна мережа платіжних терміналів дозволяє нам підвищити стабільність роботи системи та заощадити кошти, які ми спрямуємо у розвиток нових і вдосконалення існуючих фінансових продуктів», — прокоментував Андрій Кривошапко, CEO NovaPay.

У планах компанії встановити 10 000 власних терміналів до 2025 року.

Запрошуємо на найбільшу конференцію з інвестицій від «Мінфіну» — «Жити на відсотки».

Це унікальний шанс дізнатися про таємниці інвестицій від експертів: найактуальніші стратегії, практичні поради та можливість поповнити свій інвестиційний арсенал. Простими словами про важливе!

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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Qwerty1999
Qwerty1999
31 жовтня 2023, 10:22
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Для клиентов никаких изменений — как были р2р-переводы, так они и останутся.
Как не было оплаты услуг доставки с НДС, так и не будет.
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