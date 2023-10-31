NovaPay встановлює власні POS-термінали у відділеннях Нової пошти

Відтепер клієнти у відділенні Нової пошти зможуть швидше розраховуватись при оплаті карткою. Перші 500 власних POS-терміналів NovaPay встановила у відділеннях Київської, Львівської, Одеської та Дніпропетровської областях. Про це йдеться у повідомленні компанії.

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Платіжні термінали

«До кінця 2023 року компанія встановить ще 1000 POS-терміналів у інших областях. Власна мережа платіжних терміналів дозволяє нам підвищити стабільність роботи системи та заощадити кошти, які ми спрямуємо у розвиток нових і вдосконалення існуючих фінансових продуктів», — прокоментував Андрій Кривошапко, CEO NovaPay.

У планах компанії встановити 10 000 власних терміналів до 2025 року.