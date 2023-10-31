Минулої доби українські захисники ліквідували ще 870 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 300 810 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
Втрати ворога за 30 жовтня: 870 російських окупантів, 21 танк та 2 ракети
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Втрати ворога
- особового складу — близько 300810 (+870) осіб,
- танків — 5211 (+21) од,
- бойових броньованих машин — 9804 (+29) од,
- артилерійських систем — 7227 (+25) од,
- РСЗВ — 844 (+10) од,
- засоби ППО — 562 (+3) од,
- літаків — 321 (+0) од,
- гелікоптерів — 324 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 5440 (+21),
- крилаті ракети — 1546 (+2),
- кораблі /катери — 20 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 9590 (+35) од,
- спеціальна техніка — 1016 (+2).
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1
Слава ЗСУ!!!