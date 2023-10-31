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31 жовтня 2023, 9:53 Читать на русском

У McDonald's різко зріс прибуток у ресторанах по всьому світу

Американська McDonald's Corp., найбільша у світі мережа ресторанів швидкого обслуговування, збільшила чистий прибуток у третьому кварталі на 17%, скоригований показник та виручка перевершили прогнози ринку. Про це йдеться у пресрелізі McDonald's.

Американська McDonald's Corp., найбільша у світі мережа ресторанів швидкого обслуговування, збільшила чистий прибуток у третьому кварталі на 17%, скоригований показник та виручка перевершили прогнози ринку.
Фото: depositphotos

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Фінпоказники

Її чистий прибуток у липні-вересні становив $2,32 млрд порівняно з $1,98 млрд за аналогічний період попереднього року. Прибуток у розрахунку на акцію збільшився до $3,17 з $2,68.

Скоригований прибуток зріс до $3,19 з $2,68 на акцію роком раніше. Експерти, опитані FactSet, загалом прогнозували цей показник на рівні $3 на акцію.

Квартальний виторг компанії збільшився на 14% до $6,69 млрд. Консенсус-прогноз аналітиків для цього показника становив $6,56 млрд.

Глобальний порівняний продаж McDonald's (ресторани, що працюють більше року) у липні-вересні підвищився на 8,8%. Збільшення порівняних продажів у США становило 8,1%.

Акції McDonald's зростають у ціні на 2,2% під час попередніх торгів у понеділок.

Джерело: Мінфін
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