Корейська SsangYong долучається до проєктів відновлення в Україні

Корейська промислова компанія SsangYong готова приєднатись до проєктів відновлення в Україні. Про це повідомляє пресслужба Агентства відновлення за підсумками візиту делегації компанії.

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SsangYong виконала 135 проєктів у 20 країнах світу загальною вартістю $9 млрд. Серед них — проєкти відновлення після стихійного лиха.

В Агентстві розраховують, що SsangYong виступить експертом у будівництві, а також безпосередньо братиме участь у будівельних проєктах.

У межах візиту делегації SsangYong показали чотири активні проєкти з відбудови житлових будинків у Бучі та Макарові Київській області.

«Ми розпочали системну співпрацю з представниками найвідоміших корейських компаній, готових допомагати нам експертизою та розглядати можливості фінансування проєктів відновлення. Це вагома підтримка для швидшого відновлення постраждалих регіонів», — прокоментував голова Агентства відновлення Мустафа Найєм.