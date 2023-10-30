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30 жовтня 2023, 19:21 Читать на русском

«єОселя»: минулого тижня пільгову іпотеку отримали 189 родин

Пільгові іпотечні кредити за програмою «єОселя» минулого тижня отримали 189 родин на загальну суму 294 млн грн. Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

Пільгові іпотечні кредити за програмою «єОселя» минулого тижня отримали 189 родин на загальну суму 294 млн грн.
Фото: depositphotos

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Кредити на жито

«На сьогодні кредити на придбання житла за програмою „єОселя“ отримали вже 4365 українських родин. Банки видали кредитів загалом на 6,3 млрд грн. Від початку запуску в серпні масової іпотеки, за якою можна взяти кредит під 7%, щотижня близько 200 українців беруть кредити за програмою. Третина кредитів — саме під 7%. Лише минулого тижня на таких умовах кредити отримали 58 українців», — зазначила заступниця міністра економіки України Надія Бігун.

Хто отримав кредити

Зокрема, минулого тижня українці отримали за програмою «єОселя» 189 кредитів на 294 млн грн, серед яких: кредити під 3% отримали 103 військовослужбовці та силовики, 12 педагогів, 14 медиків і 2 науковці та кредити під 7% отримали 50 українців без власного житла та 8 ВПО.

Найчастіше кредити брали для придбання житла на вторинному ринку (138 кредити) та у забудовника (47). Четверо українців взяли кредити на купівлю квартир, що будуються.

Де найбільше видано кредитів

Найбільше іпотечних кредитів взяли мешканці: Київської області — 48, міста Києва — 31, Одеської області — 15, Львівщини — 14 та Вінниччини — 12.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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