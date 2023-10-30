«єОселя»: минулого тижня пільгову іпотеку отримали 189 родин

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Кредити на жито

«На сьогодні кредити на придбання житла за програмою „єОселя“ отримали вже 4365 українських родин. Банки видали кредитів загалом на 6,3 млрд грн. Від початку запуску в серпні масової іпотеки, за якою можна взяти кредит під 7%, щотижня близько 200 українців беруть кредити за програмою. Третина кредитів — саме під 7%. Лише минулого тижня на таких умовах кредити отримали 58 українців», — зазначила заступниця міністра економіки України Надія Бігун.

Хто отримав кредити

Зокрема, минулого тижня українці отримали за програмою «єОселя» 189 кредитів на 294 млн грн, серед яких: кредити під 3% отримали 103 військовослужбовці та силовики, 12 педагогів, 14 медиків і 2 науковці та кредити під 7% отримали 50 українців без власного житла та 8 ВПО.

Найчастіше кредити брали для придбання житла на вторинному ринку (138 кредити) та у забудовника (47). Четверо українців взяли кредити на купівлю квартир, що будуються.

Де найбільше видано кредитів

Найбільше іпотечних кредитів взяли мешканці: Київської області — 48, міста Києва — 31, Одеської області — 15, Львівщини — 14 та Вінниччини — 12.