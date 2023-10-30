До закриття міжбанку курс долара знизився на 8 копійок у купівлі та у продажу. Євро подорожчало на 9 копійок у купівлі та у продажу.
Курс валют на вечір 30 жовтня: міжбанк, курс в обмінниках та готівковий ринок
► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
|
Відкриття 30 жовтня
|
Закриття 30 жовтня
|
Зміни
|
36,41/36,43
|
36,33/36,35
|
8/8
|
38,44/38,45
|
38,53/38,54
|
9/9
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,51−38,00 грн. Євро купують за 39,90 грн, а продають за 40,45 грн.
За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 37,90−37,92, євро — 40,15−40,25 грн.
«Мінфін Валюта» — безкоштовний мобільний застосунок, в якому доступна вся необхідна інформація — від курсів валют усіх українських банків до розташування пунктів обміну: Google Play або AppStore.
Запрошуємо на найбільшу конференцію з інвестицій від «Мінфіну» — «Жити на відсотки».
Це унікальний шанс дізнатися про таємниці інвестицій від експертів: найактуальніші стратегії, практичні поради та можливість поповнити свій інвестиційний арсенал. Простими словами про важливе!
Приєднуйся до нас за цим посиланням !
Коментарі