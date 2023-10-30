ФДМУ за тиждень продав майна на 61 мільйон

►Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Продаж майна

З 23 по 27 жовтня команда ФДМУ провела в Prozorro.Продажі 12 приватизаційних аукціонів, в яких взяли участь 116 підприємців. В середньому за кожен актив змагалися майже 10 учасників.

«Результат — вартість активів зросла у 2,4 раза (із 25,9 млн грн загальної стартової ціни до 61,4 млн грн переможної)», — йдеться у повідомленні.

До того ж нові власники повинні сплатити 20% ПДВ від своїх пропозицій — це ще 12,3 млн грн.

Отже, економічний ефект від приватизації за тиждень сягнув майже 74 млн грн.

Найбільший продаж тижня

У Фонді зауважили, що найбільшим продажем тижня стала приватизація Хмельницького протезно-ортопедичного підприємства. Інвестор запропонував за актив 32 млн грн. Також він зобов’язаний зберігати профіль діяльності підприємства протягом 10 років. Результат — залучення інвестицій та нових технологій у цю сферу.

Одразу на двох аукціонах змагалися понад 20 учасників — за деревообробне підприємство на Львівщині та гаражний комплекс на Кіровоградщині. Результат — вартість зросла у 138 та 117 разів відповідно.