Автор книги «Багатий тато, бідний тато» Роберт Кійосакі порадив інвесторам підготуватися до найбільшої катастрофи у світовій історії на фінансових ринках та змінити структуру своїх портфелів на користь золота, срібла, біткоїна, нерухомості та акцій нафтових компаній. Про це він написав у соцмережі X (Twitter).
Роберт Кійосакі дав інвесторам пораду, як не потонути з «кораблем дурнів»
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Порада Кійосакі
Кійосакі нагадав про звичайну для фінансових експертів пораду ділити кошти, що інвестуються, між облігаціями і акціями в пропорції 60/40.
«У 2024 році інвестори зі співвідношенням портфеля 60/40 програють найбільше», — попередив він, порівнявши таких інвесторів з пасажирами «корабля дурнів» (картина «Корабль дурнів» — один з найбільш відомих творів Ієроніма Босха, який зберігається в паризькому Луврі).
Кійосакі запропонував інвесторам переглянути склад своїх портфелів, щоб не потонути разом із цим «кораблем».
На думку Кійосакі, сучасний антикризовий портфель має складатися на 75% із золота, срібла та біткоїнів і на 25% з акцій нафтових компаній та нерухомості.
«Така структура, можливо, і дозволить вам пережити величезну катастрофу у світовій історії», — написав він.
Нагадаємо
У вересні Роберт Кійосакі попередив, що американські ринки акцій, облігацій та нерухомості можуть обвалитися, а учасники торгів почнуть скуповувати золото, срібло, а також біткоїн.
За його словами, Америка розорена і інвесторам варто вкластися в захисні активи, доки на ринках не розпочався обвал. Раніше він також заявляв, що інфляція в США стала системною проблемою, і інвестори мають почати захищатися від неї, купуючи конкретні реальні активи.
У березні 2023 року Кійосакі припустив, що наступним після американських банків Silicon Valley Bank, Signature Bank і Silvergate Capital впаде швейцарський Credit Suisse. «Я назвав Lehman Brothers багато років тому, і я думаю, наступним банком буде Credit Suisse, оскільки ринок облігацій руйнується», — сказав він.
Зазнаючи проблеми Credit Suisse в березні 2023 року поглинув швейцарський банк UBS.
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Коментарі - 2
Роберт Кийосаки советует запасаться продовольствием, а не биткоином.
Лучшая инвестиция — банки с тунцом и фасолью. Инфляция скоро взлетит.
Вы не можете есть золото, серебро или биткоин. Вы можете есть
консервированный тунец и фасоль. Самое главное — это еда.
https://minfin.com.ua/2022/06/17/87289357/
Нельзя ни года прожить без советов Роберта Кийосаки …