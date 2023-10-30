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30 жовтня 2023, 17:46 Читать на русском

Роберт Кійосакі дав інвесторам пораду, як не потонути з «кораблем дурнів»

Автор книги «Багатий тато, бідний тато» Роберт Кійосакі порадив інвесторам підготуватися до найбільшої катастрофи у світовій історії на фінансових ринках та змінити структуру своїх портфелів на користь золота, срібла, біткоїна, нерухомості та акцій нафтових компаній. Про це він написав у соцмережі X (Twitter).

Автор книги «Багатий тато, бідний тато» Роберт Кійосакі порадив інвесторам підготуватися до найбільшої катастрофи у світовій історії на фінансових ринках та змінити структуру своїх портфелів на користь золота, срібла, біткоїна, нерухомості та акцій нафтових компаній.
Фото: cryptocurrency.tech

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Порада Кійосакі

Кійосакі нагадав про звичайну для фінансових експертів пораду ділити кошти, що інвестуються, між облігаціями і акціями в пропорції 60/40.

«У 2024 році інвестори зі співвідношенням портфеля 60/40 програють найбільше», — попередив він, порівнявши таких інвесторів з пасажирами «корабля дурнів» (картина «Корабль дурнів» — один з найбільш відомих творів Ієроніма Босха, який зберігається в паризькому Луврі).

Кійосакі запропонував інвесторам переглянути склад своїх портфелів, щоб не потонути разом із цим «кораблем».

На думку Кійосакі, сучасний антикризовий портфель має складатися на 75% із золота, срібла та біткоїнів і на 25% з акцій нафтових компаній та нерухомості.

«Така структура, можливо, і дозволить вам пережити величезну катастрофу у світовій історії», — написав він.

Нагадаємо

У вересні Роберт Кійосакі попередив, що американські ринки акцій, облігацій та нерухомості можуть обвалитися, а учасники торгів почнуть скуповувати золото, срібло, а також біткоїн.

За його словами, Америка розорена і інвесторам варто вкластися в захисні активи, доки на ринках не розпочався обвал. Раніше він також заявляв, що інфляція в США стала системною проблемою, і інвестори мають почати захищатися від неї, купуючи конкретні реальні активи.

У березні 2023 року Кійосакі припустив, що наступним після американських банків Silicon Valley Bank, Signature Bank і Silvergate Capital впаде швейцарський Credit Suisse. «Я назвав Lehman Brothers багато років тому, і я думаю, наступним банком буде Credit Suisse, оскільки ринок облігацій руйнується», — сказав він.

Зазнаючи проблеми Credit Suisse в березні 2023 року поглинув швейцарський банк UBS.

Запрошуємо на найбільшу конференцію стосовно інвестицій від «Мінфіну» — «Жити на відсотки».

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Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

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0
Kharakternyk
Kharakternyk
30 жовтня 2023, 18:14
#
Нормальна порада. Правда дураки як завжди посміються, похейтять Роберта, а порадою так і не скористаються.
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0
Qwerty1999
Qwerty1999
30 жовтня 2023, 19:42
#
17 июня 2022, 15:48
Роберт Кийосаки советует запасаться продовольствием, а не биткоином.

Лучшая инвестиция — банки с тунцом и фасолью. Инфляция скоро взлетит.
Вы не можете есть золото, серебро или биткоин. Вы можете есть
консервированный тунец и фасоль. Самое главное — это еда.

https://minfin.com.ua/2022/06/17/87289357/

Нельзя ни года прожить без советов Роберта Кийосаки …
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