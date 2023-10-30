Роберт Кійосакі дав інвесторам пораду, як не потонути з «кораблем дурнів»

«У 2024 році інвестори зі співвідношенням портфеля 60/40 програють найбільше», — попередив він, порівнявши таких інвесторів з пасажирами «корабля дурнів» (картина «Корабль дурнів» — один з найбільш відомих творів Ієроніма Босха, який зберігається в паризькому Луврі).

Кійосакі нагадав про звичайну для фінансових експертів пораду ділити кошти, що інвестуються, між облігаціями і акціями в пропорції 60/40.

Кійосакі запропонував інвесторам переглянути склад своїх портфелів, щоб не потонути разом із цим «кораблем».

На думку Кійосакі, сучасний антикризовий портфель має складатися на 75% із золота, срібла та біткоїнів і на 25% з акцій нафтових компаній та нерухомості.

«Така структура, можливо, і дозволить вам пережити величезну катастрофу у світовій історії», — написав він.

Нагадаємо

У вересні Роберт Кійосакі попередив, що американські ринки акцій, облігацій та нерухомості можуть обвалитися, а учасники торгів почнуть скуповувати золото, срібло, а також біткоїн.

За його словами, Америка розорена і інвесторам варто вкластися в захисні активи, доки на ринках не розпочався обвал. Раніше він також заявляв, що інфляція в США стала системною проблемою, і інвестори мають почати захищатися від неї, купуючи конкретні реальні активи.