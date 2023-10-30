Національний банк анулював ліцензії чотирьом небанківським фінансовим установам та дві установи виключив з Державного реєстру фінансових установ. Про це йдеться у повідомленні регулятора.
НБУ анулював ліцензії чотирьом фінансовим компаніям
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Кому анулювали ліцензії
На підставі власних заяв анульовано всі наявні ліцензії:
- ТОВ «ФК «Вап-Капітал» (ЄДРПОУ 38315548);
- ТОВ «ФК «Дата Фінанс» (ЄДРПОУ 43086924);
- ПТ «Ломбард «Терези» ТОВ «Авентус КНК» і Компанія» (ЄДРПОУ 30724442);
- ПТ «Ломбард Союз» ТОВ «Солідгруп», ТОВ «Солдікомпані» (ЄДРПОУ 39163007).
На підставі поданих документів виключено з Державного реєстру фінансових установ:
- ПТ «Ломбард „Терези“ ТОВ „Авентус КНК“ і Компанія»;
- ПТ «Ломбард Союз» ТОВ «Солідгруп», ТОВ «Солдікомпані».
Такі рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив на засіданні 27 жовтня 2023 р.
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Джерело: Мінфін
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