НБУ анулював ліцензії чотирьом фінансовим компаніям

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На підставі власних заяв анульовано всі наявні ліцензії:

На підставі поданих документів виключено з Державного реєстру фінансових установ:

Такі рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив на засіданні 27 жовтня 2023 р.

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