HSBC відклала продаж «дочки» у росії на 2024 рік

Британська банківська група HSBC очікує, що операцію з продажу її російського бізнесу буде закрито в першій половині 2024 року, випливає зі звіту банку за третій квартал.

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Завершення угоди має бути схвалено російською владою, зазначається у повідомленні HSBC.

Збитки від запланованого продажу свого ТОВ «Ейч-ес-бі-сі Банк (РР)» HSBC, як і раніше, оцінює в $300 млн: цю цифру банк озвучив ще в лютому 2023 року, пише Forbes.

Нагадаємо

HSBC домовилася про продаж свого російського бізнесу у липні 2022 року, покупцем стане Експобанк. Сума та інші умови не уточнювалися.

Спочатку HSBC очікувала, що операцію з продажу «Ейч-ес-бі-сі банку» буде завершено в першій половині 2023 року. У своєму звіті за другий квартал група наголосила, що перенесла цей термін на другу половину 2023 року.

Станом на 30 вересня актив все ще класифікується як призначений для продажу, випливає зі звіту HSBC за третій квартал.