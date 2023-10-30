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30 жовтня 2023, 15:39 Читать на русском

Вересень виявився найгіршим місяцем для NFT з січня 2021 року — Binance

Вересень виявився найгіршим місяцем для NFT з січня 2021 року, загальний обсяг продажів становив $300 млн. Про це розповіли в компанії Binance, пише Forbes.ua.

Вересень виявився найгіршим місяцем для NFT з січня 2021 року, загальний обсяг продажів становив $300 млн.
Фото: psm7.com

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Що відомо

У перші три місяці кварталу середня ціна операції варіювалася в районі $38,17. Це на 95% менше у порівнянні зі серпнем 2021 року, коли середній показник перевищував $790.

Як зазначається у коментарі Binance, середня кількість унікальних щоденних покупців NFT за останні три місяці помітно знизилася на 14,1% до 53 000 порівняно з даними попереднього кварталу.

Водночас обсяг торгових операцій із NFT за третій квартал збільшився на 4,6%. Лідерами з транзакцій стали ігрові токени Gods Unchained, Axie Infinity, NBA Top Shot, NFL All Day та Mythical Beings.

Останні три місяці стали випробуванням для криптосвіту, зазначають аналітики Binance. Капіталізація ринку криптовалют скоротилася на 8,6% в порівнянні з попереднім періодом. При цьому, як зазначають аналітики, інституційний інтерес до криптоактивів зростає. BNB Chain, Ethereum і Polygon захоплюють лідируючі позиції в ігровому секторі, контролюючи приблизно 66% ринку, йдеться у коментарі.

Що відбувається на ринку

Ринок починає подавати сигнали початку «бичачого» циклу, вважає Кирило Хом’яков, генеральний менеджер Binance регіонів CEE та Центральної Азії. За його словами, позитивні зміни на крипторинку в основному повʼязані як із біткоїн-ETF в США, так і з геополітичною напругою.

Також багато інвесторів очікують, що схвалення біткоїн-ETF змінить ситуацію в період з кінця 2023 року до першої половини 2024 року.

BlackRock, VanEck, WisdomTree, Fidelity, Bitwise та Invesco подали заявки на біткоїн-ETF, які знаходяться на розгляді.

«Ринок робить все можливе, щоб прискорити схвалення фізичного біткоїн-ETF, при цьому консенсус полягає в тому, що це відбудеться в найближчі три місяці, якщо не раніше», — зазначив Хомʼяков.

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Джерело: Мінфін
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