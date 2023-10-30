Складність майнінгу біткоїна оновила історичний рекорд

Складність майнінгу біткоїна з початку року зросла на 76,6%. 1 січня 2023 складність видобутку першої криптовалюти знаходилася на рівні 35,36 Т, за даними BTC.com. Внаслідок чергового перерахунку 30 жовтня показник встановив новий історичний рекорд на рівні 62,46 Т. Попередній рекорд було відзначено 16 жовтня, коли складність сягала 61,03 Т.

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Середній хешрейт біткоїна (сумарна обчислювальна потужність обладнання, що видобуває криптовалюту) при поточній складності очікується на рівні 449,68 EH/s, що також є максимальним значенням. Попередній максимум середнього хешрейту було зафіксовано на рівні 436,89 EH/s 16 жовтня.

Зростання складності майнінгу та хешрейту мережі біткоїна говорить про те, що все більше майнерів підключається до видобутку першої криптовалюти. Водночас ціна біткоїна з початку року зросла на 108% — із $16,5 тис. до $34,4 тис.