Нафта дешевшає, а акції американських банків знизилися до травневих мінімумів: що потрібно знати вранці

Фондові індекси США знизилися за підсумками тижня

S&P 500 втратив приблизно 2,5%, високотехнологічний Nasdaq — 2,6%, а індекс Dow Jones знизився на 2,1%.

Все через слабші, ніж очікувалося, звіти про прибутки та збитки деяких американських компаній, а також сильні економічні дані, які можуть дозволити ФРС США продовжити підвищувати відсоткові ставки.

Крім цього, інвестори зберігають стриманий настрій на тлі конфлікту між Ізраїлем і палестинським військовим угрупуванням ХАМАС, що триває.

Цього тижня учасники ринку уважно стежитимуть за засіданням ФРС США з грошово-кредитної політики та чекатимуть на рішення щодо відсоткових ставок, а також публікації квартального звіту Apple.

Ринки Азіатсько-Тихоокеанського регіону завершили тиждень переважно падінням

Широкий індекс акцій Азії (за винятком Японії) MSCI AC Asia ex Japan Index втратив 0,7%, японський Nikkei впав на 0,9%, південнокорейський Kospi скоротився на 3,1%, сінгапурський STI подешевшав на 0,5%, а китайський Shanghai Composite та гонконгський Hang Seng зросли на 1,2%.

У понеділок ринки Азії торгуються різноспрямовано напередодні виходу великої кількості економічних даних у всьому регіоні.

Акції американських банків знизилися до травневих мінімумів

За підсумками торгів у п'ятницю індекс банківського сектора США — KBW Bank — впав на 2,3%.

На думку експертів, падіння акцій американських банків пов'язане з тим, що перспективи прибутку в галузі затьмарені високими відсотковими ставками та зростанням прибутковості казначейських облігацій США, що знижує вартість облігаційних портфелів кредиторів.

У 2023 році KBW Bank знизився на 29% порівняно із зростанням S&P 500 на 7,2% за той же період.

Серед найбільших банків США найбільше цього року подешевшали акції Bank of America (-24%), Morgan Stanley (-17%) та Citigroup (-15%).

Акції Ford падають через страйк робітників та проблеми з підрозділом електромобілів

За підсумками торгів у п'ятницю ринкова капіталізація американського автогіганта знизилася на 12%. Останнє падіння акцій відбулося на тлі того, що компанія відкликала свій прогноз на 2023 рік, пославшись на труднощі в переговорах з профспілкою робітників автопромисловості (UAW), а також через збитки, що зростають у підрозділі електромобілів.

Торік Ford зазнав операційних збитків у розмірі близько $37 тисяч на кожен проданий електромобіль. Автовиробник прогнозує, що річний збиток підрозділу електромобілів становитиме $4,5 млрд.

У компанії відзначили, що клієнти відмовляються платити за електричні моделі Ford більше, ніж за моделі із двигуном внутрішнього згоряння (ДВС).

Нафтові ціни знижуються у понеділок

У ході сьогоднішніх торгів ф'ючерси на Brent знижуються на 1,6% до $89,37 за барель, а контракти на WTI падають на 1,2% до $84,20 за барель.

Падіння нафтових цін у понеділок експерти пов'язують із обережним настроєм учасників ринку напередодні засідання Федеральної резервної системи США з грошово-кредитної політики, а також з виходом нових даних цього тижня щодо виробничого сектору Китаю.