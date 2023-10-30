Минулої доби українські захисники ліквідували ще 860 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 299 940 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
Втрати ворога за 29 жовтня: 860 російських окупантів, 15 танків та 1 літак
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Втрати ворога
- особового складу — близько 299940 (+860) осіб,
- танків — 5190 (+15) од,
- бойових броньованих машин — 9775 (+17) од,
- артилерійських систем — 7202 (+14) од,
- РСЗВ — 834 (+0) од,
- засоби ППО — 559 (+1) од,
- літаків — 321 (+1) од,
- гелікоптерів — 324 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 5419 (+20),
- крилаті ракети — 1544 (+0),
- кораблі /катери — 20 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 9555 (+23) од,
- спеціальна техніка — 1014 (+2).
Джерело: Мінфін
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