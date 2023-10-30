НБУ запустив чат-бот з роз'ясненнями щодо фінмоніторингу РЕР

Нацбанк запровадив окремий функціонал свого чат-бота, що працює у месенджерах Viber, Telegram та Web chat, для надання швидких відповідей на питання фізичних осіб, які є національними публічними діячами та членами їх сімей (PEP). Про це йдеться у повідомленні регулятора.

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Що відомо

Цей інструмент був створений через надходження численних запитань, які виникли у зв’язку із змінами до закону про запобігання та протидію відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Метою нового функціоналу чат-боту є швидке опрацювання питань стосовно взаємодії PEP з банками та небанківськими установами, наприклад, щодо відмови в наданні послуг, витребування цими установами додаткової інформації або документів тощо.

Як скористатися

Аби скористатись чат-ботом, потрібно на сайті НБУ зайти в розділ «Захист прав споживачів» та обрати один із каналів дистанційного зв’язку через месенджери Viber, Telegram або Web chat, а далі обрати у чаті категорію «РЕР» та обрати проблематику питання з меню питань, які буде запропоновано нижче.

Після цього у чаті з’являться посилання на роз’яснення щодо обраного питання.

НБУ зазначає, що його фахівці намагатимуться якомога швидше надати відповіді та слушні поради на поставлені запитання, а також оперативно опрацювати скарги на дії банку чи небанківської установи.

Крім того, будь-який громадянин може звернутися до Нацбанку за допомогою дистанційних каналів та отримати відповідь на своє звернення в установлений законодавством термін.

Зокрема, можна надіслати його на електронну пошту nbu@bank.gov.ua, використовуючи спеціальну форму, або зателефонувати за номером 0−800−505240 (безкоштовно) чи надіслати листа разом з документами на адресу: 01601, Київ, вулиця Інститутська, 9.

Нагадаємо

Як писав «Мінфін», Верховна Рада у другому читанні підтримала законопроєкт № 9296-д про посилення фінансового моніторингу політично значущих осіб (PEP).

Редакція документа, затверджена до другого читання, відповідає стандартам AML/CFT та буде зарахована як виконання вимог МВФ. Також це останній крок для початку перемовин про членство України у ЄС.