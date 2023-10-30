Телекомунікаційна компанія Vodafone Group планує продати частки щонайменше 50% у своєму іспанському бізнесі компанії Zegona Communications за понад 5 млрд євро. Про це повідомляє Bloomberg.
Vodafone планує продати частку свого іспанського бізнесу за 5 мільярдів євро
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Що відомо
Як зазначається, сторони завершують узгодження деталей угоди, і оголошення про неї може бути зроблено найближчими днями
Лондонська компанія Zegona, яка планує придбати іспанський бізнес Vodafone, обійшла інших претендентів, у тому числі приватну інвестиційну компанію RRJ Capital.
Очікується, що телекомунікаційний ринок Іспанії, який вже є одним з найбільш конкурентних в Європі, зазнає глибокої трансформації в найближчі місяці. Orange SA і Masmovil Ibercom SA чекають на дозвіл регуляторних органів на злиття в рамках угоди, яка створить найбільшого оператора Іспанії, випередивши Telefonica SA.
Нагадаємо
Компанія Vodafone намагається укласти угоду в Іспанії вже понад рік. Її попередній генеральний директор Нік Рід заявив, що ринок потребує консолідації, але опинився на узбіччі, оскільки його конкуренти домовилися про злиття.
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