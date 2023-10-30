НБУ підвищив офіційний курс гривні на вісім копійок

Національний банк України встановив на 30 жовтня 2023 року офіційний курс гривні на рівні 36,4216 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ підвищив курс гривні на 8 копійок.

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Валютний ринок

НБУ на 30 жовтня встановив офіційний курс євро на рівні 38,37.

До закриття міжбанку курс долара знизився на 6 копійок у купівлі та продажу. Євро подорожчав на 2 копійки у купівлі та на 3 копійки у продажу.

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