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29 жовтня 2023, 16:30 Читать на русском

В Раді зареєстрували законопроєкт про штрафи за порушення комендантської години. Скільки доведеться платити

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про встановлення адміністративної відповідальності за порушення комендантської години. Він погоджений з Національною поліцією та МВС. Про це повідомив Комітет з питань правоохоронної діяльності.

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про встановлення адміністративної відповідальності за порушення комендантської години.
Фото: 24tv.ua

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Які штрафи пропонують депутати

Депутати пропонують ввести штрафи для громадян від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (8500 — 17 000 грн).

Для бізнесу штрафи будуть більшими — від 3000 до 6000 мінімумів (51 000 — 102 000 грн).

Під час комендантської години забороняється перебувати на вулицях та в інших громадських місцях, пересуватися транспортом або пішки.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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+30
Tido oss
Tido oss
29 жовтня 2023, 17:56
#
Слава зеле штрафулели
+
0
Shurik Linnik
Shurik Linnik
29 жовтня 2023, 20:54
#
Скільки п’яні вештається по ночам, хай платять штрафи хоть який толк від них буде.
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