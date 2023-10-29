В Раді зареєстрували законопроєкт про штрафи за порушення комендантської години. Скільки доведеться платити

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про встановлення адміністративної відповідальності за порушення комендантської години. Він погоджений з Національною поліцією та МВС. Про це повідомив Комітет з питань правоохоронної діяльності.

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Які штрафи пропонують депутати

Депутати пропонують ввести штрафи для громадян від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (8500 — 17 000 грн).

Для бізнесу штрафи будуть більшими — від 3000 до 6000 мінімумів (51 000 — 102 000 грн).

Під час комендантської години забороняється перебувати на вулицях та в інших громадських місцях, пересуватися транспортом або пішки.