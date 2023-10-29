Минулої доби українські захисники ліквідували ще 660 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 299 080 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
Втрати ворога за 28 жовтня: 660 російських окупантів, 8 танків та 3 ракети
►Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
Втрати ворога
- особового складу — близько 299080 (+660) осіб,
- танків — 5175 (+8) од,
- бойових броньованих машин — 9758 (+9) од,
- артилерійських систем — 7188 (+8) од,
- РСЗВ - 834 (+0) од,
- засоби ППО — 558 (+0) од,
- літаків — 320 (+0) од,
- гелікоптерів — 324 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 5399 (+0),
- крилаті ракети — 1544 (+3),
- кораблі /катери — 20 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 9532 (+8) од,
- спеціальна техніка — 1012 (+1).
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
Коментарі