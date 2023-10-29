Фінляндія готує новий пакет допомоги Україні для захисту критичної інфраструктури

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«Захист обʼєктів критичної інфраструктури та забезпечення безпеки населення в осінньо-зимовий період нині є пріоритетними завданнями. І в цьому напрямку теж можемо розраховувати на підтримку Фінляндії. За словами пані Рантанен, вже формуються нові пакети допомоги», — повідомив Клименко.

Міністр додав, що допомога Фінляндії найбільше сфокусована на посиленні спроможностей українських рятувальників. Так, за словами Клименка, лише на початку цього тижня ДСНС України отримала від фінських колег 9 спеціалізованих автомобілів.

Крім того, як додав міністр, під час зустрічі сторони домовилися про організацію тренінгів для рятувальників Фінляндії.

«Колеги вражені роботою українських надзвичайників під час повномасштабного вторгнення і бажають перейняти набутий практичний досвід», — написав Клименко.