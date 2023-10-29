Гендиректор JPMorgan Джеймі Даймон продасть 1 млн акцій свого банку

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Починаючи з наступного року Джеймі Даймон та його родина продадуть 1 млн акцій банку з метою фінансової диверсифікації та податкового планування. Акції JPMorgan закрилися на торгах у Нью-Йорку у четвер, 26 жовтня, на рівні $140,76 за папір. Загальна вартість пакета акцій, який буде виставлено на продаж, становитиме понад $140 млн за ціною закриття у четвер.

Глава банку, як і раніше, вважає перспективи компанії дуже сильними, і його частка в компанії залишиться значною, йдеться в заяві JPMorgan.

Представник компанії заявив, що Даймон не має планів з продажу додаткових акцій і що подання заяви до регулюючих органів про планований продаж пакета акцій не є сигналом про його швидку відставку. 67-річний Даймон очолює найбільший банк США з кінця 2005 року.

Даймон керував JPMorgan під час фінансової кризи 2008 року і організував цього року операцію з поглинання банку First Republic Bank після банкрутства кількох американських регіональних банків.