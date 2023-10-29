Гендиректор JPMorgan Джеймі Даймон продасть 1 млн акцій свого банку

Мінфін - Курси валют України

Встановити
%Бонус від Мінфіну
русский
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація

Змінити мову на русский

29 жовтня 2023, 13:04 Читать на русском

Гендиректор JPMorgan Джеймі Даймон продасть 1 млн акцій свого банку

Генеральний директор JPMorgan Chase Джеймі Даймон планує продати акції банку на суму близько $141 млн, повідомив Bloomberg із посиланням на документи регулюючих органів. Це перша така угода з того часу, як Джеймі Даймон очолив банк майже 18 років тому.

Генеральний директор JPMorgan Chase Джеймі Даймон планує продати акції банку на суму близько $141 млн, повідомив Bloomberg із посиланням на документи регулюючих органів.

► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Що відомо

Починаючи з наступного року Джеймі Даймон та його родина продадуть 1 млн акцій банку з метою фінансової диверсифікації та податкового планування. Акції JPMorgan закрилися на торгах у Нью-Йорку у четвер, 26 жовтня, на рівні $140,76 за папір. Загальна вартість пакета акцій, який буде виставлено на продаж, становитиме понад $140 млн за ціною закриття у четвер.

Глава банку, як і раніше, вважає перспективи компанії дуже сильними, і його частка в компанії залишиться значною, йдеться в заяві JPMorgan.

Представник компанії заявив, що Даймон не має планів з продажу додаткових акцій і що подання заяви до регулюючих органів про планований продаж пакета акцій не є сигналом про його швидку відставку. 67-річний Даймон очолює найбільший банк США з кінця 2005 року.

Даймон керував JPMorgan під час фінансової кризи 2008 року і організував цього року операцію з поглинання банку First Republic Bank після банкрутства кількох американських регіональних банків.

Ринкова вартість JPMorgan Chase на 27 жовтня складала близько $400 млрд.

Вартість акцій JPMorgan за 18 років, протягом яких Джеймі Даймон обіймає посаду генерального директора банку, зросла майже на 250%, що більш ніж у десять разів перевищує приріст індексу S&P 500 Financials. Придбання акцій зробило керівника банку мільярдером.

На початку 2009 Даймон купив 500 тис. акцій банку на знак довіри до бізнесу на тлі падіння акцій. Він також купив великий пакет акцій у 2016 році, витративши загалом близько $38 млн на два раунди покупок.

За даними агентства, Джеймі Даймон та його родина зараз володіють близько 8,6 млн акцій JPMorgan. Запланований продаж становитиме менш як 12% їх активів. Частка акцій, що залишилася, оцінюється приблизно в $1,07 млрд. За даними Bloomberg Billionaires Index, власний капітал глави JPMorgan становить близько $2 млрд.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає 1 незареєстрований відвідувач.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами