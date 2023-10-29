Генеральний директор JPMorgan Chase Джеймі Даймон планує продати акції банку на суму близько $141 млн, повідомив Bloomberg із посиланням на документи регулюючих органів. Це перша така угода з того часу, як Джеймі Даймон очолив банк майже 18 років тому.
Гендиректор JPMorgan Джеймі Даймон продасть 1 млн акцій свого банку
Що відомо
Починаючи з наступного року Джеймі Даймон та його родина продадуть 1 млн акцій банку з метою фінансової диверсифікації та податкового планування. Акції JPMorgan закрилися на торгах у Нью-Йорку у четвер, 26 жовтня, на рівні $140,76 за папір. Загальна вартість пакета акцій, який буде виставлено на продаж, становитиме понад $140 млн за ціною закриття у четвер.
Глава банку, як і раніше, вважає перспективи компанії дуже сильними, і його частка в компанії залишиться значною, йдеться в заяві JPMorgan.
Представник компанії заявив, що Даймон не має планів з продажу додаткових акцій і що подання заяви до регулюючих органів про планований продаж пакета акцій не є сигналом про його швидку відставку. 67-річний Даймон очолює найбільший банк США з кінця 2005 року.
Даймон керував JPMorgan під час фінансової кризи 2008 року і організував цього року операцію з поглинання банку First Republic Bank після банкрутства кількох американських регіональних банків.
Ринкова вартість JPMorgan Chase на 27 жовтня складала близько $400 млрд.
Вартість акцій JPMorgan за 18 років, протягом яких Джеймі Даймон обіймає посаду генерального директора банку, зросла майже на 250%, що більш ніж у десять разів перевищує приріст індексу S&P 500 Financials. Придбання акцій зробило керівника банку мільярдером.
На початку 2009 Даймон купив 500 тис. акцій банку на знак довіри до бізнесу на тлі падіння акцій. Він також купив великий пакет акцій у 2016 році, витративши загалом близько $38 млн на два раунди покупок.
За даними агентства, Джеймі Даймон та його родина зараз володіють близько 8,6 млн акцій JPMorgan. Запланований продаж становитиме менш як 12% їх активів. Частка акцій, що залишилася, оцінюється приблизно в $1,07 млрд. За даними Bloomberg Billionaires Index, власний капітал глави JPMorgan становить близько $2 млрд.
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