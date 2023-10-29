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29 жовтня 2023, 9:13 Читать на русском

Нафтогаз отримав 6,6 мільярда гривень прибутку за перше півріччя

Чистий консолідований прибуток Групи «Нафтогаз» у першому півріччі 2023 року становить 6,6 млрд грн. Водночас консолідований операційний прибуток за цей період досяг 14 млрд грн. Про це повідомила пресслужба Нафтогазу.

Чистий консолідований прибуток Групи «Нафтогаз» у першому півріччі 2023 року становить 6,6 млрд грн.
Фото: depositphotos

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Прибутки Нафтогазу

«Це значний результат, враховуючи, що за аналогічний період минулого року Група мала 55,3 млрд грн консолідованого операційного збитку», — йдеться у повідомленні.

Згідно зі звітом, чистий консолідований збиток за січень — червень 2022 року становив 57,2 млрд грн, уточнили в компанії.

Зазначається, що досягнуті фінансові результати дозволили забезпечити виконання вимог за єврооблігаціями Нафтогазу та зобов’язань за іншими кредитними угодами Групи.

Основним напрямом діяльності Групи, який не показав прибутку, є сегмент продажу газу. Негативний результат — наслідок постачання природного газу споживачам у межах виконання спеціальних обов’язків (ПСО) за цінами, встановленими державою.

Значних покращень фінансових результатів Групи вдалося досягти завдяки ефективній роботі з дебіторською заборгованістю та врегулюванню питання несанкціонованих відборів газу.

Протягом січня — червня 2023 року підприємства Групи Нафтогаз сплатили до зведеного бюджету України податків на 48,4 млрд грн, що становить понад 8% усіх податкових надходжень держави за цей період.

При цьому у квітні 2023 року Група забезпечила успішне завершення одного з найважчих опалювальних сезонів 2022/2023 років в умовах дії ПСО.

Крім того, Нафтогаз продовжує забезпечувати споживачів блакитним паливом, збільшуючи видобуток українського газу навіть в умовах війни.

Група належним чином підготувалася до наступного осінньо-зимового періоду 2023/2024 років, забезпечивши необхідний обсяг газу в сховищах для потреб українських споживачів у повному обсязі.

У 2023 році Нафтогаз продовжує інтеграцію газорозподільних мереж до Групи, повертаючи під контроль держави суспільно важливий напрямок діяльності.

Завдяки ефективній роботі оператора газосховищ повернуто довіру іноземних партнерів, які в умовах воєнного часу збільшили обсяги зберігання газу в українських сховищах до понад 2,4 млрд кубометрів.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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+14
Lamo
Lamo
29 жовтня 2023, 10:06
#
Лол.
Там весь менеджмент це родичі/друзі/родичі родичів/друзі родичів від першого їбла.
І зп та премії вони самі собі малюють.
Так що їм казати про фінрезультат — це відверте блюзнірство.
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0
stas12345
stas12345
29 жовтня 2023, 10:20
#
Нафтогаз отримав 6,6 мільярда гривень прибутку за перше півріччя

Значит нужно как минимум половину выделить на бонусы руководству за эффективное управление
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