Чистий консолідований прибуток Групи «Нафтогаз» у першому півріччі 2023 року становить 6,6 млрд грн. Водночас консолідований операційний прибуток за цей період досяг 14 млрд грн. Про це повідомила пресслужба Нафтогазу.
Нафтогаз отримав 6,6 мільярда гривень прибутку за перше півріччя
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Прибутки Нафтогазу
«Це значний результат, враховуючи, що за аналогічний період минулого року Група мала 55,3 млрд грн консолідованого операційного збитку», — йдеться у повідомленні.
Згідно зі звітом, чистий консолідований збиток за січень — червень 2022 року становив 57,2 млрд грн, уточнили в компанії.
Зазначається, що досягнуті фінансові результати дозволили забезпечити виконання вимог за єврооблігаціями Нафтогазу та зобов’язань за іншими кредитними угодами Групи.
Основним напрямом діяльності Групи, який не показав прибутку, є сегмент продажу газу. Негативний результат — наслідок постачання природного газу споживачам у межах виконання спеціальних обов’язків (ПСО) за цінами, встановленими державою.
Значних покращень фінансових результатів Групи вдалося досягти завдяки ефективній роботі з дебіторською заборгованістю та врегулюванню питання несанкціонованих відборів газу.
Протягом січня — червня 2023 року підприємства Групи Нафтогаз сплатили до зведеного бюджету України податків на 48,4 млрд грн, що становить понад 8% усіх податкових надходжень держави за цей період.
При цьому у квітні 2023 року Група забезпечила успішне завершення одного з найважчих опалювальних сезонів 2022/2023 років в умовах дії ПСО.
Крім того, Нафтогаз продовжує забезпечувати споживачів блакитним паливом, збільшуючи видобуток українського газу навіть в умовах війни.
Група належним чином підготувалася до наступного осінньо-зимового періоду 2023/2024 років, забезпечивши необхідний обсяг газу в сховищах для потреб українських споживачів у повному обсязі.
У 2023 році Нафтогаз продовжує інтеграцію газорозподільних мереж до Групи, повертаючи під контроль держави суспільно важливий напрямок діяльності.
Завдяки ефективній роботі оператора газосховищ повернуто довіру іноземних партнерів, які в умовах воєнного часу збільшили обсяги зберігання газу в українських сховищах до понад 2,4 млрд кубометрів.
Коментарі - 2
Там весь менеджмент це родичі/друзі/родичі родичів/друзі родичів від першого їбла.
І зп та премії вони самі собі малюють.
Так що їм казати про фінрезультат — це відверте блюзнірство.
Значит нужно как минимум половину выделить на бонусы руководству за эффективное управление