Через негоду без світла залишились понад 1000 населених пунктів. Киян попередили про можливі відключення

Через несприятливі погодні умови були знеструмлення 1045 населених пунктів у 14 областях. Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

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Зокрема, світло відключалося у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, Івано-Франківській, Київській, Львівській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Хмельницькій, Чернівецькій та Чернігівській областях.

Загалом без електроенергії залишалися 306 тисяч споживачів. Більшість із них — на Хмельниччині, де знеструмлено 400 населених пунктів.

Також на території області вимикалися лінія міждержавного з'єднання з Угорщиною 750 кВ та ПЛ 750 кВ.

Ситуація у прифронтових областях

Через обстріли на Донеччині знеструмлювалося 25 населених пунктів. Також без світла залишається частина споживачів у Дніпропетровській, Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях. Ремонтні бригади працюють там, де це дозволяє безпекова ситуація.

Крім того, унаслідок технологічних порушень є знеструмлені споживачі у Запорізькій, Кіровоградській, Сумській областях.

Киян попередили про можливі відключення

У Києві сьогодні, 28 жовтня, фіксують пориви вітру до 25 м/с. За прогнозами синоптиків, такі погодні умови протримаються протягом всього дня.

«Негода може призвести до аварійних відключень світла. Наші фахівці в посиленому режимі готові ліквідовувати наслідки негоди», — йдеться у повідомленні ДТЕК Київські електромережі.

В ДТЕК також зазначили, що складні погодні умови можуть призвести до падіння дерев та обриву проводів. Громадян закликали не нехтувати правилами безпеки та не наближатись до ліній електропередачі.

Як повідомити ДТЕК про відсутність світла у Києві

офіційний сайт компанії — кнопка «Повідомте нам про відсутність електроенергії»;

приватні повідомлення на офіційній сторінці компанії у Facebook;

кол-центр +38 (067/050) 210 15 88, (044/073) 202 15 88, стаціонарний телефон 15 88.