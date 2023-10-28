Статки голови Binance скоротилися на понад 80% — Bloomberg

Обсяг капіталу голови криптовалютної біржі Binance Чанпена Чжао впав на понад 80% — з максимальних $96,6 млрд у січні 2022 року до $16,8 млрд на поточний момент. Про це свідчить рейтинг мільярдерів Bloomberg.

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Глава торгової платформи посідає 98 сходинку в топі.

У річному обчисленні статки Чжао збільшилися на 33,6%, або $4,23 млрд. Показник міг бути більшим, але в період із 24 до 26 жовтня різко обвалився на понад $12 млрд.

Видання отримало ці дані на основі контрольного пакета акцій Чжао у Binance. За підрахунками Bloomberg, виторг біржі за 2023 рік становив $7,9 млрд, враховуючи середній обсяг комісій, спотової та деривативної торгівлі.

При цьому в розрахунках враховуються інвестиції глави торгової платформи в біткоїн і BNB.

Чжао приписують 90% акцій Binance, беручи до уваги його публічні заяви та корпоративні документи. Йому також належить близько 86% американської «дочки» Binance.US, вартість якої під час інвестраунду в березні 2022 року оцінили в $4,7 млрд.

Однак у червні 2023 року Комісія з цінних паперів та бірж США (SEC) подала позов проти Binance та Чжао, висунувши 13 звинувачень, зокрема про продаж незареєстрованих цінних паперів. Клієнти біржі втратили можливість депонування доларів. Пізніше підтримку валюти повернули, але, за даними Bloomberg, статки Чжао компанії скоротилися на $1 млрд.

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