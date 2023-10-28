Кабмін схвалив залучення $1,2 мільярда від МБРР на підтримку соціальної сфери

Кабінет міністрів схвалив залучення $1,2 млрд від Міжнародного банку реконструкції та розвитку (МБРР) для підтримки соціальної сфери. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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«Це кошти під гарантії уряду Японії, які ми направимо на соціальний захист українських родин та дітей, на соціальний захист людей з інвалідністю та інші важливі соціальні програми», — пояснив він.

За словами Шмигаля, допомога міжнародних партнерів допомагає відновлювати економіку й фінансувати основні видатки бюджету.

«Зі свого боку наш уряд продовжує роботу над підвищенням ефективності соціальної допомоги населенню. Наша мета — допомогти саме тим, хто цього найбільше потребує. Ми формуємо нову соціальну політику за принципами цифровізації, адресності, універсальності, справедливості та безбар'єрності», — додав він.