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28 жовтня 2023, 11:24 Читать на русском

Користувачів Trezor попередили про фішинг, SEC вимагає від Ripple штраф у розмірі $770 млн: що нового на крипторинку

Головне на ринку криптовалют.

Головне на ринку криптовалют.
Фото: pixabay.com

Користувачів гаманців Trezor попередили про фішинг

У мережі з'явилися повідомлення про фішингові email-розсилки серед користувачів апаратних криптогаманців Trezor. На проблему звернув увагу ончейн-експерт ZachXBT, який поширив попередження у своєму Telegram-каналі.

За його даними, один із користувачів отримав «заражений» лист на пошту, яку спеціально створив для замовлення пристрою Trezor.

Обліковий запис зареєстрували близько шести місяців тому, тому експерт припустив витік даних з боку виробника гаманців або британської компанії з доставки Evri.

Аналогічне припущення висловив користувач Reddit під ніком Avid28193.

«Очевидно, хтось оволодів базою даних клієнтів Trezor. Я отримую кілька електронних листів та повідомлень про „оновлення прошивки“ вже протягом місяця або близько того», — написав він.

У Trezor відреагували на ситуацію і зараз компанія вивчає це питання.

«Ми хотіли б нагадати всім нашим користувачам, що компанія Trezor ніколи не запитує у користувачів код відновлення, PIN-код або сід-фразу», — підкреслили представники компанії.

SEC вимагає від Ripple штрафу у розмірі $770 мільйонів для врегулювання судової суперечки

На початку цього тижня компанія криптовалютна платформа Ripple відсвяткувала чергову юридичну перемогу над Комісією з цінних паперів та бірж США (SEC).

23 жовтня суддя окружного суду США Аналіса Торрес видала офіційну ухвалу, фактично відхиливши звинувачення SEC проти топ-менеджерів Ripple Бреда Гарлінгхауса та Крістіана Ларсена.

Але хоча це рішення означає суттєву перемогу в боротьбі Ripple, що триває, проти звинувачень SEC, пов'язаних з продажем токенів XRP, битва ще далека від завершення.

Як підкреслив 26 жовтня законний представник власників XRP Джон Дітон, малоймовірно, що між керівниками Ripple та SEC відбулася «єдина серйозна розмова щодо врегулювання», повідомляє Finbold.

Примітно, що SEC тепер вимагає від Ripple на $770 млн у спробі врегулювати спірну справу XRP.

Ripple, з іншого боку, хоче значно скоротити цей штраф, намагаючись виключити транзакції ліквідності на вимогу (ODL), витрати та багато іншого.

Дітон також заявив, що не очікує, що остаточного вердикту судді Торреса буде винесено до кінця літа 2024 року.

Криптобіржа Kraken передасть дані клієнтів до податкової США, які здійснили операції на суму понад $20 000

Криптовалютна біржа Kraken попередила своїх клієнтів, що змушена буде передати їхні особисті дані до Податкового управління (IRS). Суд зобов'язав біржу надати інформацію та історії транзакцій користувачів, угоди яких перевищували $20 000 за один рік з 2016 по 2020 рік, повідомляє The Block.

Це стало однією з найуспішніших спроб уряду США отримати дані про інвесторів.

Відповідно до вимог Kraken має надати таку інформацію: імена, дати народження, ідентифікаційні номери платників податків, адреси, контактну інформацію та історію транзакцій за зазначені роки.

Kraken розраховує надати цю інформацію IRS на початку листопада 2023 року. Біржа рекомендує клієнтам, які торкнулися рішення суду, проконсультуватися зі своїми податковими консультантами для вирішення питання про можливі податкові зобов'язання.

Команда Ethereum перенесла хардфорк Dencun на 2024 рік

Розробники Ethereum-клієнтів підтвердили, що очікуване оновлення Dencun не буде активовано в основній мережі до кінця 2023 року. Про це повідомляє Blockworks.

Під час телеконференції All Core Developers учасник команди Prysm під ніком Potuz вказав на постійні проблеми з консенсусом у тестетах для розробників. За останні місяці для перевірки апгрейду команда розгорнула вже десять таких рішень.

Хардфорк передбачає оновлення для обох рівнів — консенсусу (Deneb) та виконання (Cancun).

На відміну від перших команд, розробники клієнтів виконання заявили, що вже готові до перевірки оновлення в загальнодоступному тестнеті Goerli.

Джерело: Мінфін
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